Snelle Arnaud De Lie schiet meteen raak op Spaanse bodem: "Dit smaakt naar meer"

De lange klim zorgde ervoor dat het met een uitgedund peloton richting de streep in La Nucia ging. Lotto-Dstny controleerde en zette Arnaud De Lie in een zetel af voor de sprint.

De Classica Comunitat Valenciana was de 1e koers van de Europe Tour dit jaar. In de finale van de koers was de 18 km lange Alto de Bixauca, met de top op 24 kilometer van de streep, een scherprechter.

"Hard gewerkt in de winter om er meteen te staan"

"De lange beklimming in volle finale maakte het niet gemakkelijk, maar voor ons was het een droomscenario", vertelt De Lie over de wedstrijd.

"Brent Van Moer zat in de kopgroep en in het peloton toonden we ons de sterkste ploeg van de wedstrijd. In de laatste kilometers hebben we het perfect gedaan en de verschillende aanvallen gepareerd. We bewaarden de controle en daarna was het aan mij om te sprinten."

De ploeg, dit jaar niet langer in de World Tour, begint dus meteen met een zege aan het nieuwe seizoen. "Ik ben blij dat ik mijn ploegmakkers kan belonen met de eerste winst van het seizoen", klinkt het.

"Uiteraard is deze overwinning belangrijk voor mij na een winter waarin ik hard heb gewerkt om er meteen te staan. Dat ik op de lange klim kon volgen toont aan dat ik een mooie stap vooruit heb gezet. Deze overwinning is alvast een mooi begin, maar smaakt uiteraard naar meer."