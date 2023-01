Ewan, De Lie, Campenaerts, Vermeersch: de programma's van de kopmannen van Lotto-Dstny

Programma Caleb Ewan: Tour Down Under (17/1 - 23/1), Cadel Evans Great Ocean Road Race (29/1), UAE Tour (20/2 - 26/2), Milano-Sanremo (18/3), Classic Brugge - De Panne (22/3), Gent-Wevelgem (26/3), Dwars Door Vlaanderen (29/3), Scheldeprijs (5/4), Tour de France (1/7 - 23/7)

Programma Arnaud De Lie: Classica Communitat Valenciana (22/1), GP Marseillaise (29/1), Etoile de Bessèges (1/2 - 5/2), Clasica de Almeria (12/2), Kuurne-Brussel-Kuurne (26/2), Le Samyn (28/2), Paris-Nice (5/3 - 12/3), Milano-Sanremo (18/3), Gent-Wevelgem (26/3), Dwars door Vlaanderen (29/3), Paris-Roubaix (9/4), Brabantse Pijl (12/4).

"Ik kan niet wachten om te weten hoe het voelt om twee Monumenten als Milaan-Sanremo en Paris-Roubaix te rijden.”

Programma Victor Campenaerts: Omloop het Nieuwsblad (25/2), Le Samyn (28/2), GP Criquielion (4/3), Ronde van Drenthe (12/3), Nokere Koerse (15/3), Bredene Koksijde Classic (17/3), E3 Saxo Classic (24/3), Dwars door Vlaanderen (29/3), Ronde van Vlaanderen (2/4), Brabantse Pijl (12/4).

"Dit wordt mijn derde ‘echte’ voorjaar, maar ik voel dat ik de nodige ervaring heb om te presteren en ook als team zijn we opnieuw hypergemotiveerd om ons te tonen. Ik droom vooral van winst in de Omloop Het Nieuwsblad, dat is momenteel mijn drive op training.”

Programma Florian Vermeersch: Vuelta a Murcia (11/2), Clasica de Almeria (12/2),

Omloop Het Nieuwsblad (25/2), Le Samyn (28/2), GP Criquielion (4/3), Ronde van Drenthe (12/3), Nokere Koerse (15/3), Bredene Koksijde Classic (17/3), Gent-Wevelgem (26/3), Dwars door Vlaanderen (29/3), Ronde van Vlaanderen (2/4), Paris-Roubaix (9/04), Brabantse Pijl (12/4).

"Er is een goede vibe in de ploeg en ik ben ervan overtuigd dat we de volgende stap kunnen zetten tijdens de voorjaarsklassiekers.”

Programma Thomas De Gendt: Mallorca Challenge (25/1 - 29/1), Muscat Classic (10/2), Tour of Oman (11/2 - 14/2), UAE Tour (20/2 - 26/2), Paris-Nice (5/3 - 12/3), Volta a Catalunya (20/3 - 26/3), Brabantse Pijl (12/4)

Programma Pascal Eenkhoorn: Mallorca Challenge (25/1 - 29/1), Vuelta a Murcia

(11/2), Jaén Paraiso Interior (13/2), Ruta del Sol (15/2 - 19/2), Faun-Ardèche Classic (25/2), Faun Drome Classic (26/2), Paris-Nice (5/3 - 12/3), Milano-Sanremo (18/3), Volta Limburg Classic (1/4), Brabantse Pijl (12/4), Amstel Gold Race (16/4), Flèche Wallonne (19/4), Liège-Bastogne-Liège (23/4).

Programma Andreas Kron: Vuelta a Murcia (11/2), Jaén Paraiso Interior (13/2), Ruta del Sol (15/2- 19/2), Faun-Ardèche Classic (25/2), Faun Drome Classic (26/2), Trofeo Laigueglia (1/3), Strade Bianche (4/3), Volta a Catalunya (20/3 - 26/3), GP Indurain (1/4), Brabantse Pijl (12/4), Amstel Gold Race (16/4), Flèche Wallonne (19/4), Liège-Bastogne-Liège (23/4).