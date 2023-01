Arnaud De Lie: "Ik heb zelf ook verwachtingen", Victor Campenaerts: "Ik wil voorjaarskoers winnen"

Victor Campenaerts is een man met een mening en gaf die ook over de twee spurtbommen in zijn ploeg.

"Caleb Ewan was het meest teleurgesteld in zichzelf. Hij is heel gemotiveerd om te bewijzen dat hij de snelste man is en dat zie je aan alles."

"Hij zal het me niet kwalijk nemen als ik zeg dat hij niet de meest professionele was en dat hij niet erg met details bezig was, maar hij beseft nu dat dat belangrijk is."

"Als je freestylet, dan valt het vaak goed, maar soms ook niet. Vorig jaar viel het slecht. Nu wil hij de toevalligheden elimineren en alles op alles zetten. Ik kijk uit naar zijn wederopstanding."

"Bij Arnaud De Lie heb ik het gevoel dat de ploeg het goed aanpakt. Hij zal grote koersen rijden, maar ook kleine wedstrijden. Ze willen niet alle druk op zijn schouders leggen en ze willen stap per stap blijven gaan."

"Dat is de juiste aanpak. Het is zaak om hem af te remmen in zijn enthousiasme. Mocht het van hem afhangen, dan rijdt hij alle koersen en traint hij elke dag 7 uur."