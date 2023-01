Voorstelling Lotto-Dstny: op zoek naar eerherstel na de degradatie

A person often meets his destiny on the road he took to avoid it.



"Had ik tijdens de onderhandelingen geweten wat ik enkele maanden later wist, dan had ik wellicht geen sponsorcontract getekend."





Het is een straffe uitspraak die Daan De Wever, CEO van de nieuwe ploegsponsor Dstny, enkele maanden geleden liet optekenen.

Het ambitieuze Dstny engageerde zich eind februari al als vervanger van Soudal. Hebben De Wever en zijn entourage zich destijds dan helemaal in slaap laten wiegen?

Toen was namelijk al duidelijk dat de Lotto-ploeg zich aan het vastrijden was in het degradatiemoeras en dat een Houdini-act noodzakelijk was.

Die bleef ondanks veel frisse bedoelingen en een koerswijziging uit, maar de uithangborden en de sportieve directie lieten geen kans liggen om de degradatie te minimaliseren toen ze de bui al lang op voorhand zagen hangen.