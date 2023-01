Grote opluchting bij Anderlecht na "lelijke wedstrijd": "Geweldig dat jongens samen bleven vechten"

"De mentaliteit is het grote pluspunt. Dat is de belangrijkste factor om resultaat te halen. Ook in lelijke wedstrijden zoals deze... Die er altijd zullen zijn."

"De nederlaag tegen Zulte Waregem was teleurstellend", blikt de Deen terug op de midweekspeeldag. "Dus dan is de opluchting des te groter vandaag."

"Ik zag veel wilskracht om de drie punten te pakken. Ook al konden we vroege goal niet scoren, bleven we doorduwen en behaalden we de winst. Het was geweldig om te zien hoe mijn jongens er samen voor bleven vechten."

"Iedereen ziet meteen dat in deze omstandigheden goed voetbal spelen, een mission impossible is", haalt Brian Riemer opgelucht adem. De tevredenheid na een broodnodige zege is enorm.

Sprankelen deed Anderlecht vooralsnog niet. Dat beseft Riemer ook. Al heeft hij daar twee grote redenen voor. Bij de eerste zit de grasmat er voor iets tussen.

"Seraing verrichtte geweldig werk om het veld speelklaar te krijgen, maar hoe langer we voetbalden, hoe onmogelijker dat werd. Het zorgde voor een stevig gevecht tussen twee teams die de drie punten absoluut wilden."

Daarnaast is er nog de dunne spoeling in de kern, zowel in de aanval als op defensief vlak. "Dat een jongen uit eigen huis vandaag de drie punten veiligstelt, doet me enorm plezier", opent Riemer voorzichtig het onderwerp.

"En ik heb er alle vertrouwen in dat mijn kern versterkt zal worden de komende weken, met 2 à 3 spelers. Vooral in het aanvallende compartiment hebben we wat versterking nodig, want daar zijn we een paar jongens verloren."

De torenhoge druk voelt de Deen niet: "Ik ben ontspannen. Het project dat we begonnen in december loont, want ik zie het team vooruitgaan."