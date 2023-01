Penaltyfases "in cadeauverpakking" zinderen na bij Vrancken: "Kom op, maat. Waar zijn we mee bezig?"

"Het is ongelooflijk hoe je daar zo zeker van bent om de bal op de stip te leggen. Zo'n beslissing laat Westerlo weer in de wedstrijd komen. Jammer."

Zijn ploeg neemt 3 punten mee naar Genk, maar kreeg volgens de trainer in het proces wat weerwerk van de arbitrage. "De eerste goal van Westerlo was er eentje in cadeauverpakking", schudt hij zijn hoofd.

"Hier in 't Kuipje is het altijd een spektakel", kan Wouter Vrancken nog lachen na het laatste fluitsignaal.

Bij die eerste penalty zie je van in de tribune dat er niets aan is.

"Het gevoel dat we tekortgedaan waren, gaf ons ook energie", zucht de T1. "Maar goed, we hebben drie punten..."

"Bij die eerste fase zie je van in de tribune dat er niets van aan is. Toch blijft de bal op de stip liggen, heel raar. En dan bevestigen de beelden mijn gevoel bij de tweede fase ook nog eens."

De Roeck: "Discussie? Dus geen clear error"

"Ik geef het eerlijk toe: als we de eerste penalty tegen zouden krijgen, zou ik even gek worden als Wouter", zegt collega Jonas De Roeck na het beladen duel.

"Dat is een cadeau dat we krijgen. Maar oké, het is geen clear error..."

"Van penalty die we niet meekrijgen, moet ik de beelden nog zien. Al is het wel zo dat als er twijfel is, je niet kan spreken van een clear error en Boucaut in dat geval de elfmeter moet geven."

"Er zal wel nog wat over gediscussieerd worden", weet de trainer van Westerlo, die nog een kwinkslag toevoegt. "Misschien is dat net de bevestiging dat het geen clear error was."