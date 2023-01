Incognito Vincent Kompany is opvallende aanwezige in het Kuipje: een wederdienst of scouting?

Het gaat Vincent Kompany voor de wind in Engeland. Met Burnley lijkt de voormalige Rode Duivel in sneltempo op weg naar de Premier League.

Ondanks de drukke voetbalagenda in de Engelse tweede klasse vond Kompany toch de tijd om nog eens naar België af te zakken. Hij is namelijk een opvallende aanwezige tijdens de wedstrijd Westerlo - Genk.

Bijna incognito zat Kompany op de hoofdtribune van het Kuipje. Naast hem twee vertrouwelingen: Rodyse Munienge en Craig Bellamy.

Het is algemeen bekend dat de trainer graag spelers naar Engeland haalt die hij kent - denk maar aan Zaroury, Benson, Harwood-Bellis, Bastien en Cullen. Staat er iemand van beide clubs op zijn radar?

Of is het gewoon een wederdienst voor Wouter Vrancken? De trainer van Racing Genk ging tijdens de kerstvakentie Kompany aanmoedigen in een wedstrijd van Burnley.

“Ik was met mijn gezin op vakantie in Rome toen Kompany een berichtje stuurde", verklaarde Vrancken eerder in HLN. "We spraken dan af dat ik naar een match zou komen. Vincent en ik hebben de laatste jaren een band opgebouwd. Je praat voor en na wedstrijden altijd even met je collega. Het klikte tussen ons.”