Fabio Silva niet in selectie Anderlecht: spits lijkt op weg naar vroege exit

Hoe vaak zouden ze bij Anderlecht al teruggedacht hebben aan die zwoele zomermaanden? Paars-wit begon onder Mazzu prima aan de competitie. Voor een groot deel te danken aan de vlotscorende aanwinst Fabio Silva.

Iedereen was het er toen over eens dat de Portugees een absolute voltreffer was. Alleen: Anderlecht en Silva zouden samen snel stilvallen.

Onder tussenpaus Robin Veldman uitte de spits al een keer openlijk zijn ongenoegen over een vroege wissel.

Ook de nieuwe hoofdcoach Brian Riemer haalde Silva twee keer vroegtijdig (in minuut 70 en 75) naar de kant. Naar verluidt verwacht de Deen meer werkijver van zijn aanvaller.

In de loop naar de match tegen Zulte Waregem lijkt de situatie met Silva niet verbeterd. Integendeel. De spits zit zelfs niet meer in de selectie.

Volgens Engelse media overweegt moederclub Wolverhampton om de huurling vroegtijdig terug te halen uit Brussel - om hem nadien elders te stallen? Voor Anderlecht lijken Mario Stroeykens, Benito Raman en Lucas Stassin de overgebleven alternatieven.