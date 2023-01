Wouter Vandenhaute openhartig: "Voorbije week hakte erin, maar ik kreeg ook heel veel steun"

Bekijk het gesprek van Vandenhaute in De Afspraak:

"Eerst boodschap aan fans, dan in media"

Na het verlies tegen Union, het verhaal van de gepasseerde doelman Van Crombrugge en het doorsijpelende nieuws dat opleidingshoofd Jean Kindermans mogelijk weg moest, was het kot te klein voor enkele supportersclubs van Anderlecht. In een open brief vroegen ze het ontslag van Vandenhaute en klonken er zelfs bedreigingen door. "Dat hakt er keihard in", klonk het heel openhartig bij de sterke man van Anderlecht. "Het was op persoonlijk vlak niet de leukste week van mijn leven. Maar voor mijn omgeving is het nog zwaarder: mijn vader is 89, mijn moeder 85, mijn vrouw lijdt er ook onder." Op de dreigende toon van de brief wilde Vandenhaute niet ingaan: "Dat heeft ook geen zin. We moeten proberen om al onze fans - ook dat kleine deel dat heel hard ontevreden is - weer achter de club te krijgen."

Vandenhaute wilde graag in dialoog gaan met de fans. "Dat zijn ze aan het organiseren. Vorige week woensdag was er een bijeenkomst, die al lang vastlag op vraag van onze 2 Denen, nieuwe sportieve baas Jesper Fredberg en coach Brian Riemer." "In heel de crisis hebben we dat forum ook willen gebruiken om met de supporters in dialoog te gaan, maar sommigen wilden me daar expliciet niet. Dus vond ik het beter voor de sereniteit dat ik daar niet naartoe ging." Op zaterdag stuurde Vandenhaute dan een videoboodschap de wereld in via de eigen Anderlecht-kanalen. "Ik wou als eerste rechtstreeks de supporters toespreken en niet bijvoorbeeld hier komen zitten. Dan is zo'n videoboodschap een heel goed communicatiemiddel." Hij kreeg de kritiek van sommige fans dat het emotieloos en geënsceneerd was: "Die hebben niet goed gekeken. Het was heel persoonlijk en oprecht, ik ben diep gegaan, geen enkel kritisch thema is uit de weg gegaan. Natuurlijk is zo'n vorm anders dan hier zitten."

"Als het beste voor de club was om te stoppen, had ik die stap gezet"

Hoe is het vorige week zo kunnen losbarsten? "We spelen tegen Union met zijn tienen een heel goede match, staan 1-0 voor, maar verliezen nog op het eind. De spelers kregen een staande ovatie. Maar we hadden weer verloren, weer tegen Union. Weer geen punten, weer 12e." "Onmiddellijk na de match was er het interview van Van Crombrugge en plots was het hek van de dam. Eerlijk gezegd: ik begrijp alle mensen binnen en buiten de club die gefrustreerd zijn. Ik ben het zelf ook. De belangrijkste reden voor de frustraties is onze plaats in het klassement." "Dat is niet waar wij horen. Ik ben ervan overtuigd dat dat een absolute momentopname is. Dit weerspiegelt niet het werk dat wij in de club leveren en waar wij als club staan."

Er zijn natuurlijk een deel van de supporters, maar heeft hij ook tegenwerking gevoeld van sommige mensen binnen de club? "Ik heb enorm veel steun gekregen van supporters, bestuurders, aandeelhouders, het management, clubmedewerkers, spelers..." "Had ik gevoeld dat mijn draagvlak binnen de club klein was of afgebrokkeld, dan had ik de eer aan mezelf gehouden. Dat zat ik hier niet en had ik mijn ontslag aangeboden." "Nu kreeg ik juist het omgekeerde. Dat was een schril contrast en heeft me mentaal ook rechtgehouden. Iedereen zei me: "Je gaat nu toch niet opgeven, we kunnen toch verder op je rekenen, je gaat toch niet lopen."" "Ik heb niet overwogen te stoppen, maar heb wel heel goed geluisterd vorige week. Ik wou eerst het draagvlak checken. Als dat het beste was voor de club, had ik die stap ook gezet. Maar ik merkte rondom mij dat dat niet was wat de mensen wilden. Maar ik heb ook willen rekening houden met dat deel ontevreden fans."

"Niet-uitvoerend voorzitter is geen windowdressing"

Op vrijdag was er een raad van bestuur waar goed gedebatteerd is. Ook over Vandenhaute zelf. "Want de fans eisten mijn ontslag. Ik heb de zaal verlaten, dat vind ik maar eerlijk, zodat mensen kunnen debatteren over mij." De belangrijkste beslissing van de raad van bestuur was om Vandenhaute van uitvoerend voorzitter niet-uitvoerend voorzitter te maken. "Ik benadruk voor iedereen die daar nu over speculeert, dat dat geen windowdressing is." "Toen ik 2,5 jaar geleden uitvoerend voorzitter werd, was de club in een totale crisis. Er was een totaal wantrouwen, onduidelijkheid over de financiële situatie, de hoofdaandeelhouder (Marc Coucke, red) stapte net terug als voorzitter, er was een hopeloze verdeeldheid tussen de aandeelhouders en er was een vaag project. Ik ben toen uitvoerend voorzitter geworden, omdat dat nodig was."

Deze nieuwe, niet-uitvoerende rol bevalt hem meer. "Alle macht lag bij een persoon. Dat is niet gezond voor een voetbalclub en dat is ook niet de manier hoe ik wil functioneren. Ik ga eerlijk zijn: ik heb die macht ook heel zelden gebruikt. Mensen die met mij werken, weten dat ik liefst goede teams bouw en die mensen laat werken."



Hij had meer zijn best moeten doen om Vincent Kompany te houden, was een van zijn toegevingen in de videoboodschap. "Ik heb Kompany na 6 maanden coach gemaakt. In die 2 jaar nadien kreeg ik in het begin af en toe van journalisten de vraag wanneer ik hem ging ontslaan, nu vragen ze waarom ik hem niet gehouden heb."





"We hebben 2 seizoenen heel goed samengewerkt. We zijn 4e en 3e geëindigd en haalden de bekerfinale. Iedereen dacht dat de weg naar de top weer was ingezet. In een evaluatie na het seizoen merkte ik dat de mayonaise niet meer pakte. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat het beter was om te stoppen. Toen we dan voor Mazzu kozen, vonden alle waarnemers dat een goede keuze, maar het heeft niet gewerkt."



Zijn nieuwe taak is zeer goed omschreven: "En dat is wat volgens mij ook de taak van een voorzitter van een voetbalclub moet zijn. Dat is een verbindingspersoon tussen het management en de raad van bestuur, iemand die het management coacht en iedereen met elkaar probeert te verbinden."



"Het management neemt de beslissingen. Dat de Deen Anders Dreyer is aangetrokken, is een beslissing van Fredberg en niet van mij."



"Mensen die mij kennen, zijn allemaal heel blij dat dit nu zo duidelijk is. Dit past het beste bij mij. En ik wil maar één ding: ik wil met de club weer naar de top. Dat is mijn ambitie, daarom heb ik ook mijn eigen centen en zoveel energie in de club gestopt."



"Nogmaals: ik ben ervan overtuigd dat dit een momentopname is. Ik hoop dat de fans zich weer achter ons scharen. Want als we één ding kunnen missen als kiespijn is het verdere verdeeldheid. Het is aan ons om de rangen te sluiten. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat zal lukken."