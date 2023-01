VRT en Sporza verwerven uitzendrechten voor de Olympische Spelen van 2026 tot 2032

Samen met de andere publieke omroepen van Europa, verzameld in de European Broadcasting Union (EBU), heeft VRT/Sporza de rechten binnengehaald voor televisie, radio én online voor 4 opeenvolgende Olympische Spelen:





Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina d'Ampezzo (Ita)

Zomerspelen van 2028 in Los Angeles (VS)

Winterspelen van 2030 (plaats nog te bepalen)

Zomerspelen van 2032 in Brisbane (Aus)

Het akkoord garandeert de Vlaamse kijker, luisteraar en surfer via Sporza meer dan 200 uur vrij toegankelijke verslaggeving over de Olympische Zomerspelen en minstens 100 uur over de Olympische Winterspelen.

"De Olympische Spelen zijn het moment bij uitstek waarop populaire en kleinere sporten samen kijkers, luisteraars en gebruikers bereiken, inspireren en entertainen", zegt Pieter De Windt, hoofdredacteur van Sporza.

"Dat Sporza en VRT nu tot 2032 zeker zijn van die rechten is vanzelfsprekend een succes. We kijken ernaar uit om dat op een kwaliteitsvolle en meeslepende manier te kunnen blijven doen, zoals de Vlaming van ons gewend is."