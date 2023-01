Sjachtar schenkt deel van transfersom Moedryk aan Oekraïense soldaten

Sjachtar Donetsk verkocht zijn 22-jarige aanvaller Moedryk voor 70 miljoen euro aan Chelsea, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 100 miljoen euro.

Met een deel van die geldsom zal Sjachtar-voorzitter Akhmetov nu het project "Hart van Azovstal" oprichten, dat soldaten die vechten of hebben gevochten rond Marioepol, moet helpen.

"De dapperheid van hen is ongeëvenaard in de moderne geschiedenis", zei hij. "Het is door hen, hun offers en moed dat de vijand in de eerste maanden van de oorlog is tegengehouden. Het laat ons ook de onvermijdelijkheid van de overwinning van Oekraïne voelen."

Akhmetov stopt 25 miljoen dollar (23 miljoen euro) in het project. "Het geld zal worden gebruikt voor verschillende doeleinden, voor het bieden van medische hulp, protheses en psychologische steun. Het project zal worden geleid door een professioneel onafhankelijk team."

Russische strijdkrachten veroverden het complex van de Azovstal-staalfabriek bij Marioepol in mei vorig jaar na maanden van zware gevechten. Oekraïense militairen hielden vanuit het complex het Russische leger bijna drie maanden tegen. Na een lange omsingeling gaven de soldaten zich over. Veel van hen zijn gevangengenomen door de Russische troepen.