Paul Herygers looft "kwaliteitswinnaar" Vanthourenhout én Thibau Nys: "Hier kan hij op bouwen"

"Michael Vanthourenhout spreekt dus correcte taal wanneer hij zegt dat de verdeling van de boxen niet is meegedeeld aan de renners."

"Blijkbaar is een technische gids online gezet waarin de verdeling van de boxen in de materiaalzone vermeld stonden. Maar de nummerverdeling van die boxen stond niet op de enveloppe die de renners krijgen bij het afhalen van hun rugnummer."

Is de Belgische kampioenentrui van Vanthourenhout er dan één met een geurtje aan?

Laurens Sweeck voelde zich bekocht nadat hij in de materiaalpost tot 2 keer toe gehinderd werd door de fiets die Michael Vanthourenhout afgaf aan zijn materiaalman.

Herygers vindt dan ook dat er niet te veel herrie over moet worden gemaakt. "In het heetst van de strijd drijft dat even naar boven, maar nu zou ik dat begraven."

In de toekomst zal er strenger op toegezien worden. "Sterke reglementen worden eigenlijk altijd gesmeed na dit soort situaties."

"Dat was in het verleden ook al het geval toen er problemen waren met gedubbelde renners en met het aanpakken van bidons."