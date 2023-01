Michael Vanthourenhout is Belgisch kampioen na razend spannend titanenduel met Laurens Sweeck

Na Europees kampioen is hij nu ook Belgisch kampioen: Michael Vanthourenhout heeft zijn eerste Belgische driekleur bij de profs in de wacht gesleept. Vanthourenhout was in Lokeren een tikkeltje sterker dan Laurens Sweeck. Pas in de laatste meters viel de beslissing na een nagelbijter. Thibau Nys eindigde verrassend 3e, Eli Iserbyt kende snel pech en werd 4e.