VIDEO - Thibau Nys valt in slotfase in Hamme: "Een hele harde klap, maar het had erger kunnen zijn"

Thibau Nys zal vloeken na de Flandriencross in Hamme. De Europese kampioen verspeelde in de slotronde de mogelijke winst en een eventuele podiumplaats. Meer nog: Nys kwam in de laatste stroken in het veld ook nog eens ten val en bleef een poosje liggen. Op eigen kracht kon hij toch weer op zijn fiets springen en over de finish rijden. Met een grimas en onder de blubber kon hij eigenhandig zijn reservekledij aantrekken, de schade valt mee.

"Het was een hele harde klap", vertelde Thibau Nys nadat hij een douche had genomen. "Maar het valt mee. Het had erger kunnen zijn."

"Mijn knie is wat stijf en mijn nek heeft een klap gehad, maar het is niet meer dan dat."

"Met hoge snelheid schoot ik uit het spoor en ik denk dat ik een paaltje met mijn stuur of pedaal geraakt heb."

"Eerlijk: toen was de cross voor mij al over. Ik maakte in de laatste ronde veel te veel technische fouten. Waarschijnlijk zat ik fysiek op mijn limiet", besloot hij bij de collega's van Wielerflits.