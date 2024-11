In Hamme staat er nog een verse winnaar op: Niels Vandeputte klopt zich op de borst in de Flandriencross

Het veldritseizoen blijft een festival van nieuwe namen aan het front: Niels Vandeputte heeft de Flandriencross in Hamme gewonnen. Vandeputte, koning van de dichte ereplaatsen, hield Eli Iserbyt af in een spannende slotronde. Thibau Nys kwam ten val.

Wat al even in de lucht hing, werd in Hamme een feit.



De opkomende Niels Vandeputte mag met de Flandriencross zijn eerste (klassements)cross van het seizoen op zijn naam schrijven. Loon naar werken.

De sterke man van Alpecin-Deceuninck was steeds voorin te vinden in de chaotische cross in Hamme. Toen Thibau Nys woord hield en zich agressief en aanvallend toonde in het middenstuk van de wedstrijd, was Vandeputte - samen met Orts en Vanthourenhout - steeds bij de pinken.



En ook wanneer Eli Iserbyt na dubbele pech herboren leek en iedereen in de voorlaatste ronde ferm onder druk zette, glipte hij slim mee.- Zonder meer.

Steeds behendig op de technische stroken en balken, immer krachtig in de blubber. Een combinatie die in de slotronde duidelijk rendeerde.

Toen iedereen aan het einde van zijn Latijn zat, pakte Vandeputte nog uit met een krachttoer in de laatste kilometer. Hij deed zowel Nys als Iserbyt kraken en knalde zo naar een deugddoende overwinning.

Iserbyt werd nog tweede, maar Nys ging in allerlaatste instantie nog hard tegen de vlakte en werd uiteindelijk pas veertiende. Felipe Orts nam zijn derde plaats over. Voor de rest geen grote verschuivingen in het klassement.