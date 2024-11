"Ben heel kwaad op mezelf": Thibau Nys baalt na 4e plaats in Merksplas ondanks "benen om te ontploffen"

Een razendsnel parcours in Merksplas en een Thibau Nys in vorm. 2 onderdelen die Nys als muziek in de oren klinken. Hij ging dan ook als favoriet van start, maar die favorietenrol kon hij niet verzilveren. Uiteindelijk werd hij 4e.



Na de cross was Nys dan ook niet helemaal tevreden.



"Ik ben heel tevreden met de wedstrijd, maar niet tevreden met het gevoel. Ik ben heel kwaad op mezelf dat ik zo passief die laatste ronde in ga. Het was een parcours waar je moeilijk het verschil maakt en ik zat in de laatste ronde constant met het gevoel dat ik de benen had om te ontploffen en de cross te winnen."



"Maar zowel door de hobbels en het te laks zijn in de finale zit ik niet op de positie waar ik moet zitten, wat Laurens doet is het schoolvoorbeeld hoe het wel moet. Maar ik had wel de benen en dan is het jammer."



"Ik denk dat ik de koers perfect aanpak tot de laatste halve ronde, maar ik had gewoon 1 à 2 plekken dichter moeten zitten, want ik had nog de power om te winnen. Dan passeer ik Toon voor de zandbak, maar ik mis in het zand en dat was mijn laatste move."



"Dan zat er nog een sprint op, maar ik blijf in de laatste bocht achter het wiel van Toon haken en dan ben ik blij dat ik Lars nog een puntje kan geven. Het gevoel zit wel heel goed, het is gewoon jammer om met goede benen de cross te verliezen in de laatste ronde. Dat is niet mijn gewoonte en dat doet pijn."



Morgen wacht wel meteen een nieuwe kans voor Nys in Hamme. Het is het eerste en enige weekend waar de Europese kampioen 2 keer in actie komt.