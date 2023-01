Russisch antidopingagentschap spreekt kunstschaatsster Valijeva vrij van doping op Winterspelen

Het WADA meldt in een persbericht dat het "bezorgd" is over de conclusie van het Rusada, dat wel erkent dat er een schending heeft plaatsgevonden van het antidopingreglement.

Maar het Rusada koppelt er geen sancties aan. Enkel Valijeva's resultaten op de dag van het afnemen van het staal (25 december 2021) worden geannuleerd.

Het WADA heeft een kopie gevraagd van de onderbouwde beslissing en zal nakijken of de uitspraak in overeenstemming is met de mondiale antidopingcode. Het WADA benadrukt dat het niet zal aarzelen om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Valijeva testte op 25 december 2021 positief op de verboden substantie trimetazidin. Het nieuws raakte pas bekend toen de Spelen in februari vorig jaar aan de gang waren. Valijeva had op dat moment al goud gewonnen met het Russische team, in die competitie landde ze als eerste vrouw ooit een viervoudige sprong op het olympische toneel.

De toen 15-jarige Russin mocht van het TAS, gezien haar jonge leeftijd, onder een "beschermde status" blijven deelnemen aan het olympisch toernooi, maar de druk werd haar te veel en tijdens de vrije kür van de individuele competitie stapelde ze als topfavoriete de fouten op.

Zo eindigde Valijeva verrassend naast het podium. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kende nog geen medailles toe voor de teamcompetitie, in afwachting van de uitslagen van het onderzoek naar de zaak rond Valijeva.