De olympische roeier die ploegmakker werd van Mathieu van der Poel: "Roeien doet meer pijn dan koersen"

In 2018 was hij nog wereldkampioen roeien, dit jaar staat hij aan de start van Luik-Bastenaken-Luik.



De Duitser Jason Osborne (28) is een man met een verhaal. Na zijn zilveren medaille op de Spelen in Tokio probeerde Osborne de overstap te maken naar het wielrennen.

Waarom die switch? "Dat zat al lang in mijn hoofd. Bovendien staat het lichtgewicht roeien na de Spelen in Parijs niet meer op het olympische programma. Door te koersen kon ik atleet blijven."

Wat is het grote verschil tussen roeien en wielrennen? "Roeiwedstrijden duren 6 à 7 minuten. Je voelt tijdens die inspanning heel veel pijn, want je hele lichaam vult zich met melkzuur."



"Bij wielrennen is dat anders", legt Osborne uit. "Daar moet je dezelfde korte inspanning meermaals herhalen tijdens een wedstrijd. Enkel je benen doen dan pijn."

"Een roeiwedstrijd kan je vergelijken met een sprint in een wielerwedstrijd die je dan wel minutenlang volhoudt om op het einde nog eens te versnellen. Roeien doet veel meer pijn dan koersen."