Alpecin-Deceuninck over WT-keuken: "Zitten met ons budget in derde kwart van de teams"

Alpecin-Deceuninck is nu dus officieel een WorldTour-ploeg, al relativeert teammanager Philip Roodhooft.

"Er verandert vrij weinig. We hebben de voorbije jaren al grotendeels de WorldTour-koersen gereden, maar we hebben niet langer de luxe om wedstrijden te laten vallen."

"We moeten nu de hele kalender afwerken, maar we denken dat dat goed zal lukken."

"We rijden nu enkele koersen waar we met onze renners niet op een evidente manier tot resultaten zullen geraken, maar dat is een deel van de ontwikkeling."

Roodhooft erkent dat het budget jaarlijks aandikt. Zit zijn ploeg qua financiële mogelijkheden in de linker- of rechterkolom?

"We zitten in het derde kwart van de WorldTour-teams. Die info krijgen we zelf van de UCI. We kennen de budgetten van de andere teams niet, maar we zitten in dat kwart."