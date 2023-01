De doelen van Mathieu van der Poel dit jaar op de weg: "Een monument, Parijs halen en het WK"

Mathieu van der Poel laadt met zijn ploeg de batterijen op in Spanje. Daar verblijft hij in een hotel met hoogtekamers. "Vooral met het oog op het klassieke voorjaar", legt de kopman van Alpecin-Deceuninck uit aan Sporza. "Na het WK veldrijden check ik hier weer in. Op die manier kan ik sneller intensief trainen."

Ander monument dan de Ronde?

Vorig jaar stond Van der Poel een eerste keer op het podium in Sanremo. Hij duwde zijn fiets er als derde over de streep, na Mohoric en Turgis.

"Uiteraard zou het leuk zijn om ook een ander monument te winnen. Sanremo of Roubaix mag zeker, maar met een nieuwe triomf in Vlaanderen zal ik ook heel tevreden zijn."

Wordt het dit jaar tijd om op het hoogste trapje te staan in Sanremo? Of geeft hij de voorkeur aan de kassei van Parijs-Roubaix?

De Ronde van Vlaanderen staat al twee keer op Van der Poels erelijst: in 2020 klopte hij Wout van Aert, vorig jaar troefde hij Tadej Pogacar af in de finale.

"Frustrerend, die rug"

Mathieu van der Poel heeft de kerstcrossen afgesloten met nieuwe averij aan zijn rug. Wat is er exact aan de hand?

"Ik wou dat ik het zelf wist", lacht hij groen. "Al sinds de Olympische Spelen in Tokio werken we aan mijn rug. Het gaat op en af en dat vind ik best frustrerend."

"Naast de fiets voel ik geen pijn. Dat was vorig jaar anders in de winter. Dat is al een goede zaak, maar het blijft frustrerend als je niet voluit kan gaan tijdens het crossen."

"Veldrijden is zeer belastend voor je rug", weet Van der Poel nu. "Al denk ik niet dat daar echt het probleem ligt. In het verleden heb ik 30 crossen per seizoen kunnen rijden zonder een rugprobleem."

"Het is een van de meest frustrerende blessures in mijn carrière. Vooral omdat we de oorzaak niet vinden. Losmaken en de spieren optrainen, is momenteel de enige remedie. Als ik rustig fiets, gaat het, maar ik wil weer een uur voluit kunnen gaan in het veld."

Begin februari op het WK in Hoogerheide bijvoorbeeld. "Het is mijn enige doel dit crossseizoen", herhaalt Van der Poel, die de voorbije weken het niveau (lees: het tempo) flink de hoogte heeft ingejaagd met Wout van Aert en Tom Pidcock.

"Dat houdt me niet echt bezig", zegt de 4-voudige wereldkampioen. "Ik vind het wel fijn om voor een groot publiek te kunnen crossen. Dat hadden we al enkele jaren niet meer meegemaakt."