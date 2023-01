"Geen degradatie van de Vuelta, maar ze moeten nu wel teren op hun eigen kracht"

1 - 23 juli: de Ronde van Frankrijk

6 augustus: het WK op de weg in Glasgow

11 augustus: het WK tijdrijden in Glasgow

26 augustus - 17 september: de Ronde van Spanje

Door de introductie van het Super WK ziet de kalender er dus een tikje anders uit. Om de 4 jaar wil de UCI de WK's in de verschillende takken groeperen en daardoor belandt het WK nu voor de Ronde van Spanje.

"Het gezegde dat de Vuelta een voorbereidingskoers op het WK is, kan dus om de 4 jaar de prullenmand in", ziet Renaat Schotte. "Maar of dat de koers echt zal veranderen? Ja en neen."

"Het degradeert de Vuelta geenszins. Die aanpassing kan ook een voordeel zijn, want er zullen minder opgaves zijn. Renners zullen niet afstappen in functie van het WK en zullen de Vuelta nog meer beschouwen als een doel op zich."

"Deze grote ronde heeft uiteraard ook voldoende traditie en kracht om op zichzelf te staan. En dat zie je ook in het parcours. Het is een typisch berg-DNA met 10 aankomsten bergop."

"Sommigen zullen zeggen dat dat een klimindigestie is, maar je moet die cijfers nuanceren."

"Er zijn een 7-tal echte bergritten, maar voor de rest zijn er ook vlakke ritten met aankomsten bergop en ik zie ook veel korte en explosieve etappes. Er is slechts één rit echt lang, de voorlaatste dag."