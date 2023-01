Vuelta 2023 wordt overvolle tapasplank, met onder meer Tourmalet en Angliru

Dat de Ronde van Spanje in 2023 in Barcelona van start gaat, wisten we eerder al. Eerst met een ploegentijdrit (14,6 km) en daarna een rit met de Montjuich, waar Claude Criquielion in 1984 wereldkampioen werd, als scherprechter.

Het is de start van een bijna overdadig menu aan beklimmingen, verspreid over 3 weken. Op de derde dag is er met de klim naar Arinsal in Andorra al meteen een eerste test voor de klassementsmannen, de eerste week eindigt met een finale naar het skigebied van Javalambre.



De tweede week valt helemaal zwaar op de maag, met eerst een zwaar zuiders tweeluik met de Xorret de Cati en de etappe naar Caravaca, die met de slotklim Barquilla-Collado de la Cruz een première in petto heeft. Dit duo wordt - na een rustdag - opgevolgd door de enige individuele tijdrit van de Vuelta, een tocht van 25 kilometer rond Valladolid.

Via het hart van Spanje - met het klauterwerk naar de "Zwarte Meren" van Vinuesa bijna als tussendoortje - zetten ze koers naar Frankrijk, na Andorra en Spanje zelf het 3e land in deze Vuelta. Blikvanger daar is de Tourmalet.

Nauwelijks tijd om op adem te komen in de derde week, want de 17e rit geeft ons het Beest van Asturië, de schrikwekkende Angliru (met stijgingspercentages tot bijna 24%).



Nog meer klimwerk van de bovenste plank krijgen we naar na La Cruz de Linares, wellicht het laatste examen voor de favorieten, want in de laatste dagen worden de sprinters die dit allemaal overleefd hebben nog beloond. Een van de zeldzame kansen voor de snelle jongens.



De Vuelta loopt van 26 augustus tot 17 september. Remco Evenepoel won de editie van 2022, maar de kans dat hij zijn titel verdedigt, lijkt klein.