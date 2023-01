Belgische biatleten stunten ondanks pech met 10e plaats in gemengde estafette

De loop van zijn geweer was geblokkeerd geraakt met sneeuw en ijs bij een eerdere valpartij. Uiteindelijk werd hem een reservegeweer overhandigd. Daarmee schoot hij ook foutloos, maar door het oponthoud was België weggezakt naar de 21e plaats.

Maar Langer had pech. In een afdaling maakte hij een fikse smak, waarbij zijn geweer ook beschadigd werd. Onze landgenoot veroorzaakte daarna opschudding aan de schietstand, toen hij recht in zijn geweer keek en er vervolgens ook met zijn skistok in peuterde, wat ten strengste verboden is.

Op de slotdag van de vierde manche in de wereldbeker in Pokljuka (Slovenië) stond de gemengde aflossing op het programma. België leek op weg naar een ware stunt toen Florent Claude als 5e Thierry Langer op pad stuurde.

Maar de Belgische vrouwen gaven de moed niet op. Maya Cloetens, de 21-jarige die in Pokljuka haar debuut maakte op het hoogste niveau, zette de remonte in en Lotte Lie maakte het af: 10e plaats voor België, dat ook het laagste aantal missers liet noteren (amper 2). Zonder de val van Langer zat er nog meer in.



Voor Cloetens, die nog maar sinds dit seizoen voor België uitkomt en aan de leiding staat in de Wereldbeker voor junioren, is het een prachtige binnenkomer. Ze vierde vandaag haar 21e verjaardag. "Wat een mooi verjaardagscadeau", zette ze op Instagram. "We hebben alles gegeven ondanks de tegenslag, ik ben trots op dit team."