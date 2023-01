Biatlontalent Maya Cloetens (20) debuteert met 43e plaats in Wereldbeker

In Pokljuka in Slovenië eindigde ze 43e in de sprint over 7,5 km. Ze schoot 2 keer mis, net als Lotte Lie, die 53e werd. Cloetens eindigde op 1'59"2 van de Zweedse winnnares Elvira Öberg.



Zaterdag is er nog de 10 km achtervolging, zondag de mixed relay. Met Cloetens erbij kan België voor het eerst aantreden in de gemengde aflossing. Het doet dat naast Cloetens met Lie, Thierry Langer en Florent Claude.



Met Cloetens droomt België van een mixed relay op de Olympische Winterspelen van 2026.





Cloetens koos voor België, omdat ze hier meer kansen krijgt en de concurrentie in Frankrijk moordend is. En ze beklaagt haar dat niet: ze kende een uitstekend seizoensbegin met 4 podiumplaatsen in de Junior Cup, goed voor de eerste plaats allround.