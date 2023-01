Kim Meylemans maakt geslaagde comeback na horrorcrash, Elfje Willemsen helpt haar van het ijs

Begin november crashte Kim Meylemans zwaar in Canada. De diagnose: 2 gebroken enkels en een hersenschudding.

Twee maanden later stond ze weer op het ijs. Omdat ze moest. Wie over 3 weken wil deelnemen aan het WK in St. Moritz moet minstens 3 Wereldbekers van de partij zijn.

In Winterberg gooide ze zich vandaag een eerste keer naar beneden. Met succes. In een voorzichtige eerste run klokte ze de 18e chrono, in de tweede run verbaasde ze met een plaats in de top 3.

Met een 9e plaats als eindresultaat en daar was Meylemans zichtbaar blij mee. Ze balde meermaals de vuist.

Terecht, met twee geblesseerde enkels duwde ze zich meer dan aardig op gang.

Elfje Willemsen stond Meylemans op te wachten aan de finish. De voormalige bobsleester, die nu voor Team Canada werkt, hielp haar landgenote met haar slee. Iets wat Meylemans fel kon appreciëren.