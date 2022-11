Pechvogel Kim Meylemans breekt enkel en loopt hersenschudding op bij horrorcrash in Canada

"De breuken zullen sneller helen dan de mentale impact", schrijft Kim Meylemans op Instagram.

De Belgische skeletoni liep een zoveelste tegenslag op in een jaar dat voor haar echt wel een annus horribilis is.



De ellende begon op de Winterspelen begin dit jaar. Positieve coronatesten hielden Meylemans in een hotel in quarantaine. Toen ze eindelijk uit quarantaine mocht, liep ze een hamstringblessure op.

Na een stage in Sigulda (in Letland) wou Meylemans zich deze week in Whistler (Canada) klaarstomen voor het seizoen.

Maar gisteren liep het mis in de eerste run. Tegen hoge snelheid maakte Meylemans een horrorcrash.

Het verdict: een gebroken linkerenkel, een hersenschudding en er is ook een stuk af van haar rechterenkel. Meylemans mist zo het seizoensbegin op 24 november in datzelfde Whistler.