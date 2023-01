Manchester United-coach Ten Hag: "Zijn nog geen titelkandidaat, maar geloof groeit"

De Nederlander zag Casemiro, Luke Shaw en Marcus Rashford elk een goaltje maken in de 3-0 tegen Bournemouth op Old Trafford.



Vorig seizoen haalde United zijn laagste puntenaantal in de competitie, de laatste Engelse titel dateert al van 2013, toen Alex Ferguson nog de sportieve scepter zwaaide.



Na de 12 op 12 kreeg Ten Hag vragen over de titelrace en de rol van United daarin? "Dat is een grote stap", tempert de ex-coach van Ajax de verwachtingen. "We zijn nog geen titelkandidaat, maar het geloof groeit en dat is een goed signaal."





"We moeten in elke wedstrijd 100 procent van onze energie en focus leggen. Als ons dat lukt, is een titelkans mogelijk."





"We willen niet te ver kijken, we zijn januari, dat is nog niet eens halfweg. De volgende match tegen Everton komt er snel aan. We mogen 24 uur genieten en moeten dan voort." Onana en co. komt nu vrijdag in de FA Cup op bezoek.