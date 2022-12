NHL-historie: Alex Ovechkin maakt 801e en 802e goal, hij heeft alleen nog Wayne Gretzky in te halen

De 37-jarige Ovechkin komt uit voor de Washington Capitals. Met zijn eerste goal tegen de Winnipeg Jets gisteren evenaarde hij de Canadese hockeylegende Gordie Howe.



Met zijn 2e in de 4-1-zege stak hij Howe, die de plak zwaaide in de NHL van 1946 tot 1980 en overleed in 2016, voorbij. Howe stopte pas in de NHL, toen hij de 50 al voorbij was. Hij maakte zijn 801 goals in 1.767 wedstrijden.



Ovechkin moet nu enkel nog die andere Canadees, Wayne Gretzky, voor zich dulden. Gretzky, die van 1979 tot 1999 de NHL domineerde, wordt gezien als de beste ijshockeyer aller tijden. "The Great One" scoorde 894 NHL-goals, hij stopte op zijn 38e met 1.487 NHL-matchen op zijn conto.



"Dit is een heel apart gevoel", reageerde Ovechkin, die 1.310 NHL-duels op zijn naam heeft staan. "We zien wel wat er nog gebeurt." De Rus ligt alvast tot 2026 onder contract bij de Capitals.



Gevormd bij Dinamo Moskou werd Ovechkin in 2004 gedraft door de Washington Capitals, waar hij sindsdien zijn hele NHL-tijd doorbracht. In 2018 bezorgde hij de club uit de hoofdstad haar allereerste Stanley Cup.



Met Rusland werd hij 3 keer wereldkampioen (2008, 2012 en 2014).