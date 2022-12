BEKIJK: Seppe Odeyn doet het! Hij triomfeert voor de 10e keer in de (ijzige) Hel van Kasterlee

De 20e editie van de Hel van Kasterlee was er eentje in helse (lees: ijskoude) omstandigheden. Het kwik gaf de hele wedstrijd diepvriestemperaturen aan.

De harde ondergrond maakte er een snelle wedstrijd van. Op zijn mountainbike moest Seppe Odeyn even achtervolgen. De topfavoriet stelde zelf orde op zaken en reed in een kopgroep van 6 binnen.

In de afsluiter (30 km lopen) sloeg Odeyn snel een kloofje. Een kloof die hij beetje bij beetje uitdiepte.

Na 7 uur en 15 minuten bereikte Odeyn al voor de 10e keer de finish als winnaar. Daarmee vult hij de helft van de erelijst in Kasterlee.

"Deze overwinning was misschien wel de moeilijkste van de 10", lachte de 35-jarige duatleet, "maar het is me gelukt. Mijn werk is af."

Geert Lauryssen was de enige die Odeyn het vuur aan de schenen kon leggen in de crossduatlon. Hij finishte op een dikke minuut van de winnaar, Simon Stevens werd op ruime afstand 3e.