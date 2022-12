Jonge Belg Indra Médard wordt 9e in eerste natuurijsmarathon in Nederland

Als het vriest, gaan Nederlanders schaatsen. Op een ondergespoten skeelerbaan of atletiekbaan wordt een baantje aangelegd. Drie centimeter ijs is al voldoende.



Verschillende plaatsen in het noorden en oosten van het land strijden om de eer de eerste wedstrijd te mogen organiseren. Woensdag won Bergum.



De marathon, bekeken door 3.000 bevriezende toeschouwers, ging over 100 ronden van ongeveer 400 meter. Het was de eerste keer dat Médard, die uitkomt voor de Friese ploeg van Sprog, bij een marathon in de top 10 eindigde. De overwinning was voor de Nederlander Gary Hekman.



Médard, een succesvol skeeleraar uit Oostende, wil net als Bart Swings de combinatie maken en heeft een olympische schaatsdroom. Deze winter vestigde hij zich in Heerenveen om zich te bekwamen als schaatser, vorige maand debuteerde hij op de Wereldbeker daar.



Bij de reguliere wedstrijd om de KNSB Cup op de kunstijsbaan van Deventer had Médard al zijn goede vorm getoond. Hij werd zaterdag twaalfde.