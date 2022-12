Jumping Mechelen pakt na 2 jaar afwezigheid uit met spectaculair deelnemersveld

De winnaars van de laatste 8 edities van het belangrijkste jumpingconcours op de slotdag tekenen present. Het gaat om de Duitsers Daniel Deusser (2013 en 2019) en Christian Ahlmann (2015 en 2018), de Fransen Roger-Yves Bost (2016) en Simon Delestre (2014), de Nederlander Harrie Smolders (2017) en de Zweedse nummer een van de wereld en regerend wereldkampioen Henrik Von Eckermann (2012). Ook van Belgische zijde zijn er heel wat toppers aanwezig. Onder meer Jérôme Guery, Pieter Devos, Niels Bruynseels, Thibeau Spits en Jos Verlooy wagen hun kans in de Mechelse Wereldbeker.

Ook wereldbeker dressuur en mennen

Op woensdag en donderdag zijn in Mechelen de dressuurruiters aan zet. De Britse wereldkampioene Charlotte Fry komt aan de start, net als de winnares van 2019, de Nederlandse Emmelie Scholtens.





Belgisch kampioene Larissa Pauluis, Jorinde Verwimp, Domien Michiels en Charlotte Defalque willen hen voor ons land het vuur aan de schenen leggen.



Op donderdag en vrijdag komen de beste menners ter wereld in actie. Zeven menners zullen samen met hun vierspan de tribunes van de Nekkerhal proberen te doen daveren. Glenn Geerts en Dries Degrieck zijn de Belgen met dienst. Voor Geerts is het al zijn tiende deelname. Zij nemen het op tegen onder meer de Nederlander Bram Chardon, vorig seizoen winnaar van de Wereldbekerfinale in Leipzig.