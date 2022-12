Guardiola: "Kevin De Bruyne is op z'n best als hij slechtgezind is"

"Eén van de aller-, allergrootste spelers van Man.City"

Na de wedstrijd tegen Liverpool kreeg Pep Guardiola uiteraard vragen over hoe z'n stermiddenvelder teruggekeerd was uit Qatar. "Hij kwam heel goed terug van het WK. De eerste trainingen en de oefenwedstrijd in Girona was hij al briljant en vandaag speelde hij outstanding", zag de City-coach.



"Kevin moet soms gewoon het vuur in zichzelf doen ontbranden. Hij moet wat "grumpy" of slechtgezind zijn om z'n beste voetbal boven te halen. En soms moet je die energie wat aanwakkeren." "Als dat gebeurt, fiew, wat een speler is hij dan. De looplijnen, de assists, de grinta, de doelpunten... Dan is hij "Mister Kevin De Bruyne".

Maar het is volgens de trainer van City niet altijd gemakkelijk om dat telkens opnieuw te doen. In de grote wedstrijden, zoals gisteren, komt dat wel vaker naar boven, volgens Guardiola.

"Dat is waarom hij hier al acht jaar speelt en een ware legende aan het worden is. Hij zal voor altijd herinnerd worden als één van de aller-, aller, allergrootste spelers van Manchester City."

BEKIJK: Pep Guardiola over KDB

"Lachende Kevin was blij dat hij terug bij City was"

Ook voetbalcommentator en volger van het Engelse voetbal, Tim Wielandt, zag gisteren een outstanding, "grumpy" De Bruyne.

"Ik denk dat hij gisteren vooral slechtgezind geworden is tijdens de match. Ze laten Liverpool nog twee keer terugkomen. Aké mist een dot van een kans op één van zijn zuivere assists." "Ik heb foto's gezien van KDB wanneer hij terug was in Manchester en daarop zie je enkel een lachend gezicht. Die was precies héél blij dat hij terug was bij City. Ik vermoed dat hij liever daar is dan bij de Duivels."

Waarom kan hij die frustratie dan niet omzetten in topvoetbal bij de Duivels?



Tim Wielandt: "Eigenlijk komt die frustratie daar omdat de spelers rond hem niet lopen en spelen zoals bij City." Dat werd volgens de commentator pijnlijk duidelijk in de match tegen Canada. "Er was te weinig tijd tussen de competitie en het WK en Kevin heeft niet de juiste voorbereiding gehad om die knop om te draaien naar de Duivels." De volgende vraag die je dan kunt stellen, is waarom ze dan bij de Duivels niet spelen in functie van onze beste speler, zoals ze dat bij Argentinië gedaan hebben voor Messi? "Dat is een goeie vraag", lacht Wielandt. "Het systeem is bij Manchester City het belangrijkste, dat zit er ingebakken en daar wordt keihard op getraind. Alle spelers bij City rond hem zijn inwisselbaar - van hoge kwaliteit - en weten meteen wat hun taak is op het veld met of zonder bal." Je kan geen groter contrast hebben met de Rode Duivels. "Het systeem Martinez, wat is dat? Drie achteraan, maar voor de rest is dat geen systeem. En de spelers rond hem waren dan ook nog eens niet op niveau. Dan krijg je het resultaat dat we intussen kennen."



Kevin De Bruyne bij de nationale ploeg.

Het kortetermijngehueugen van de Engelsen