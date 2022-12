Roméo Lavia blijft op de sukkel met hamstringblessure: "Moeten hem voorzichtig brengen"

Roméo Lavia werkt nog steeds aan zijn fitheid na zijn terugkeer van een hamstringblessure. Die blessure hield hem tussen begin september en begin november 2 maanden aan de kant. Net voor de WK-break speelde hij mee in de Premier League-wedstrijden van Southampton tegen Newcastle en Liverpool.

Dinsdag werd Lavia in de selectie verwacht voor de match in de kwartfinales van de League Cup tegen derdeklasser Lincoln City. Southampton won de wedstrijd met 3-1, maar van de Belg geen spoor.

"Roméo is momenteel niet klaar om opnieuw te starten aan een wedstrijd", zei Southampton-coach Jones dinsdag na de match op de persconferentie. "We moeten hem voorzichtig brengen. Hij moet nog opbouwen. We mogen hem zeker niet pushen nu."



"Eerder voelde hij na enkele dagen trainen opnieuw iets. We bekijken de situatie van dag tot dag met hem. Hij is een speciaal talent en we zijn heel voorzichtig met hem."