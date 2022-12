Haaland verveelt zich zonder De Bruyne en co.: "Een goal alleen vieren, is niet hetzelfde"

Zoals in vele Europese competities lag ook de Premier League de voorbije weken stil door het WK voetbal. Erling Haaland was een van de grote sterren die geen trip naar Qatar moest boeken, Noorwegen was immers niet gekwalificeerd.

De spits moest dan maar op zijn eentje de tijd zien te doden in het trainingscentrum van Manchester City. In een ludiek promofilmpje van Sky Sports zien we hoe de Noor met zijn vingers draait, in afwachting van de terugkeer van zijn ploegmakkers. Dat hij maatje Kevin De Bruyne mist, hoeft niet te verbazen ...