Ten Hag: "Ik wil dat Maguire zijn Engeland-vorm meebrengt naar Manchester United"

De 29-jarige Maguire gaat door een moeilijke periode in de Premier League, de aanvoerder van United verloor onder de nieuwe coach in augustus zijn basisplaats.



Maar in Qatar kreeg hij van bondscoach Gareth Southgate in elke wedstrijd het vertrouwen. Maguire startte in elke WK-match in de basis, tot Engeland er in de kwartfinale uitging tegen Frankrijk. En de Fransen mochten zich gelukkig prijzen, want Engeland was de beter voetballende ploeg, Maguire droeg daartoe bij en had diep in de 2e helft ook nog een uitstekende kans.



"Het is duidelijk dat hij goed genoeg is om op het hoogste niveau te voetballen", verklaarde Ten Hag op het trainingskamp van United in Spanje.



"Hij had een periode in Manchester waarin hij slecht presteerde en dat brengt hem natuurlijk in een lastig parket. Maar bij Engeland speelt hij bijna heel de tijd goede matchen."



"Wij willen dat hij die vorm meebrengt naar Manchester, zodat hij hetzelfde kan brengen op het veld voor United."