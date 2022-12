Truitje van Kevin De Bruyne brengt 51.223 euro op, Linda is de gelukkige: "Heel populaire mama nu"

"Dit gaat mij een heel populaire mama maken", reageerde Linda Cuylaerts, toen ze opgebeld werd. "Ik heb drie zonen, twee voetballen, een danst. Het zal er nu van afhangen wie mij de grootste knuffel zal geven", lachte ze.



Karl Vannieuwkerke lanceerde de actie op 23 november tijdens de rust van België-Canada op de Wereldbeker voetbal in Qatar. De actie liep tot vrijdag 2 december, net na de groepsfase van de Rode Duivels, die jammer genoeg niet konden doorstoten.



Linda, die er door de computer werd uitgepikt, en haar zonen kunnen zich nu wel troosten met het truitje van De Bruyne. De sms-actie leverde 51.223 euro op. Die opbrengst gaan integraal naar het DWW-fonds. Dat steunt de 270 uitgekozen projecten die zich inzetten tegen kansarmoede, het thema van deze Warmste Week.



Op maandag 19 december, daags na de WK-finale, gaat de slotweek van De Warmste Week van start. MNM, Studio Brussel, Ketnet en Eén maken dan 6 dagen lang non-stop radio en televisie vanuit Hasselt.



Het aftellen is volop begonnen, gisteren werden de presentatoren van Het Warmste Huis bekendgemaakt: Fien Germijns, Kawtar Ehlalouch, Eva De Roo en Sander Gillis. We kennen ook de eerste artiesten die in Hasselt zullen optreden.