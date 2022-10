In deze 5 steden kunt u deze winter de Warmathon lopen

Wees er snel bij en schrijf je in op dewarmsteweek.be .

Op maandag 19 december, de dag na de WK-finale, gaat de slotweek van De Warmste Week van start. MNM, Studio Brussel, Ketnet en Eén maken dan 6 dagen lang radio en televisie vanuit Hasselt.



Maar ook in de rest van Vlaanderen zal de temperatuur de hoogte ingaan. Sportievelingen kunnen met name hun beste beentje voorzetten op 5 locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel. De voorbije 2 jaar kon het initiatief niet doorgaan door corona.

Van maandag tot en met vrijdag kan jong en oud telkens in een andere stad komen lopen of wandelen. Op iedere locatie staat een bekende ambassadeur klaar om mee te sporten.