BEKIJK: Het energieke optreden van de nieuwe Anderlecht-coach

Brian Riemer heeft zijn eerste match als Anderlecht-coach dan wel verloren, de toekomst ziet er wel hoopvol uit voor de fans van paars-wit.

Het team uit de hoofdstad voetbalde flink anders dan voor de WK-break. Met een hoge pressing zaten de spelers hun tegenstanders voortdurend op de huid. De energie spatte van het terrein.

Ook naast het terrein draaide Anderlecht op volle toeren. Met zwaaibewegingen en luide instructies pompte Riemer zijn spelers op. De man was voortdurend in beweging. In de verlengingen stond de Deen zelfs in T-shirt te coachen.

