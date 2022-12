Anderlecht stelt coach Brian Riemer voor: "Er zit extreem veel talent in de groep"

Na het ontslag van Felice Mazzu in oktober gooide Anderlecht het sportief over een heel andere boeg. Enkele weken voor Riemer arriveerde zijn landgenoot Jesper Fredberg al als CEO Sports.



Fredberg, die de overstap maakte van de Deense club Viborg, lichtte de keuze voor de nieuwe coach toe: "We willen een speelstijl in de club brengen, een mentaliteit, niet alleen voor nu, maar als fundament voor de toekomst. In onze zoektocht naar een hoofdcoach kwam Brian Riemer sterk naar voren."



"Zijn manier van trainen, zijn opleiding van jonge, maar ook ervaren spelers, zijn kennis van topvoetbal in Europa... waren de belangrijkste factoren waarom we voor hem kozen."



Riemer werkte als assistent van de Deense topclub Kopenhagen, onder meer met Ariël Jacobs als T1, en was de voorbije 4,5 jaar assistent van zijn landgenoot Thomas Frank bij Brentford in de Premier League.



Fredberg: "Ik ken Brian niet persoonlijk, maar wel professioneel doorheen zijn carrière. Hij heeft een goede reputatie. Hij is een harde werker en een enorm competitieve coach: hij weet hoe hij het beste uit zijn spelers kan halen. Maar hij weet ook hoe voetbal werkt en kent de context."



CEO Sports Jesper Fredberg (l) en Brian Riemer (r).

"Bij de grootste club van België talent laten groeien"

Waarna Riemer, die voor 1,5 jaar tekende, zelf het woord kreeg. Vorige week vrijdag werd hij aangekondigd en hij reisde meteen af naar de stage in Kreta. "Dat was een perfect scenario om de spelers en staf te ontmoeten. Als je 24/7 samen bent, leer je iedereen kennen. Ik ben blij om hier te zijn."



Wat is zijn doel op de korte termijn, was de eerste vraag die op hem werd afgevuurd? "We zitten in een lastige situatie, maar mijn geloof in het team is heel groot. Ik zie heel veel talent en inzet. Ik geloof erin, maar ik kan er geen plaats op plakken. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen." Anderlecht staat momenteel 12e met maar 6 zeges in 16 duels.



Bij Anderlecht is Riemer voor het eerst T1. "Ik was dat al van jeugd- en Futuresclubs, maar dit is natuurlijk iets anders. Het gaat bij mij altijd om het project. Dat moet goed zijn. Ik kreeg vaak de kans om hoofdcoach te worden, maar tot nu was er dat interessante project niet. Maar dit was exact wat ik wilde doen, dit is de perfecte opportuniteit."



Wat maakt dit project bij de Belgische recordkampioen dan perfect? "Ik hou van werken met talent, het beste uit talent halen, talent zien groeien. Dat was de reden waarom ik Kopenhagen ruilde voor Brentford. En bij Anderlecht kan ik ook talent laten groeien. Bovendien is dit de grootste club van België. Dat biedt mogelijkheden om goede resultaten te halen en hopelijk enkele titels te winnen."



Het T1-schap schrikt hem niet af. "Ik heb de voorbije 4,5 jaar bij Brentford dicht bij Frank gestaan. Hij was de eindverantwoordelijke, maar ik deed ook heel wat hoofdcoachwerk. Ik heb er vertrouwen in en zie geen problemen."

Wat waren zijn indrukken in zijn eerste week? "Mijn eerste indruk is dat dit een extreem getalenteerde groep is. Ik zie ook enorme opportuniteiten om deze groep te laten groeien. En dat is mijn eerste prioriteit. Ik wil het beste halen uit elk individu. Ik heb er alle vertrouwen in dat het talent zal floreren."



Anderlecht is diep weggezakt in de competitie, maar zit wel nog in de Conference League en de beker. "In een bekertoernooi is het één match per keer. We willen die proberen te winnen, zoals we dat elke match willen. Hopelijk maken we een goede start tegen Genk." De 1/8e finale van de Croky Cup wordt op 21 december de eerste match van Riemer.



Welk voetbal wil hij Anderlecht laten spelen, op stage probeerde hij duidelijk meer vuur in de groep te krijgen. "Ik wil een agressief Anderlecht zien, dat probeert te domineren met zoveel mogelijk hoge druk. Ik wil een team zien dat sterk is aan de bal, balbezit wil en de tegenstander wil insluiten. Vanuit dat perspectief is het redelijk simpel."



"Maar het zal wel wat tijd kosten om fysiek, mentaal en tactisch een balans te vinden. We zullen alle details geleidelijk aan ontdekken."

"Wie geen geld heeft, moet slim zijn. En talent is meer waard"