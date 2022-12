Krantenoverzicht: "De voet van God" & "Het fenomeen Mbappé"

"Eeuwige roem voor Messi", luidde de kop in het Argentijnse sportblad Olé , waarmee het algemene gevoel in Argentinië werd weergegeven. Het hele land heeft bijna twintig jaar gewacht op de ultieme bekroning van hun beroemde nummer 10, die zich bij Diego Maradona voegt in het pantheon van voetballegendes.

Net als verschillende andere kranten is de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport ervan overtuigd dat Messi "de verbinding vormt met Maradona". "Want Messi is een genie in een gewoon mensenlichaam, of beter gezegd, in een lichaam dat niets atletisch heeft. Maar in het voetbal kan deze lichaamsbouw volstaan als je het verstand van een kunstenaar en de voet van god hebt."



"Net als Diego Maradona in zijn tijd maakte het stadionidool zondag zijn reputatie waar, meer dan ooit de trots van een hele natie", loofde het Franse dagblad Le Figaro, in een eerbetoon aan de "adembenemende Messi".