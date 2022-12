Pelé feliciteert Messi vanuit ziekbed: "Maradona kijkt glimlachend toe"

Het was 36 jaar geleden dat Argentinië het WK won, toen dankzij Diego Maradona, die 2 jaar geleden stierf.



Messi leidde Argentinië op het WK voetbal in Qatar naar de wereldtitel na een zinderende finale, 2-2 na 90 minuten, 3-3 na 120 minuten, 4-2 na strafschoppen.



Bij de Franse ploeg was Kylian Mbappé de uitblinker met 3 goals in de wedstrijd en 1 benutte penalty in de strafschoppenserie. Pelé uitte zijn bewondering. "Vier keer scoren in een finale; het was een geschenk om getuige te zijn van dit spektakel", bewonderde de 82-jarige Braziliaan.





De drievoudige wereldkampioen (1958, 1962, 1970) prees ook de prestatie van Marokko als eerste Afrikaanse halvefinalist op een WK prees. "Het is geweldig om Afrika te zien schitteren."