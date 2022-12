Karim Benzema stopt na zijn gemiste WK bij Franse nationale ploeg

Benzema blaast vandaag 35 kaarsjes uit. En op zijn verjaardag heeft hij meteen ook een belangrijke beslissing genomen: hij stopt bij de nationale ploeg.

"Ik heb de moeite gedaan en fouten gemaakt om te staan waar ik nu ben. En ik ben trots. Ik heb mijn verhaal geschreven, het onze stopt nu", schrijft hij bij een foto in het Franse shirt.

Benzema heeft een ingewikkelde relatie met de nationale ploeg. Op het voorbije WK moest hij net voor de eerste groepsmatch afhaken met een blessure. Later in het toernooi waren er meermaals geruchten over een mogelijke terugkeer van de spits, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

De Franse bondscoach lachte die geruchten weg, en Benzema zou ook een uitnodiging geweigerd hebben om de finale in de tribunes te gaan bekijken. Er zou een haar in de boter gezeten hebben tussen hem en Deschamps omdat Benzema eigenlijk liever op het WK gebleven was.

Ook in het verleden was er heel wat te doen rond Benzema als international. Zo was hij er niet bij op het WK in 2010 en tussen 2015 en 2021 na een rel rond ploegmaat Mathieu Valbuena. Hij zou Valbuena aangemaand hebben om zijn afpersers te betalen. Die dreigden ermee intieme beelden te verspreiden. Benzema werd veroordeeld voor zijn rol in die soap.

Maar Deschamps haalde hem uiteindelijk wel opnieuw bij de selectie. Hij was erbij op het EK in 2021 en speelde in totaal 95 keer voor Frankrijk.