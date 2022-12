Ook "Belgische" Marokkanen El Khannouss, Chair en Zaroury krijgen WK-debuut: "Geslaagd"

Met Selim Amallah was al één in België geboren Marokkaan in actie gekomen tijdens dit WK, in de troostfinale tegen Kroatië kwamen ook de andere drie Belgische Marokkanen het veld op.



Voor Genk-speler Bilal El Khannouss waren het sowieso zijn eerste minuten ooit in het Marokkaanse shirt, wat er dan ook officieel voor zorgt dat hij nooit meer voor de Rode Duivels kan uitkomen.



El Khannouss kreeg de voorkeur op de bejubelde Ounahi in de basis. Hij ontgoochelde niet. "Iedereen die verliefd werd op Ounahi en die het jammer vond dat die vandaag op de bank begon, heeft nu al de ogen vol van El Khannouss", concludeerde commentator Filip Joos.



Even later lag El Khannouss met balverlies wel aan de basis van de winning goal van Kroatië, "maar op die leeftijd mag je nog fouten maken", vindt Dennis van Wijk. Voor Heleen Jaques luidt de conclusie dan ook dat het debuut van El Khannous "zeker geslaagd" is.



Tien minuten in de tweede helft werd El Khannouss naar de kant gehaald. In de tweede helft maakten ook Anass Zaroury (geboren in Mechelen, speler bij Burnley) en Ilias Chair (geboren in Antwerpen, speler bij QPR) hun opwachting, al konden zij niet echt hun stempel drukken.