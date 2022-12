Bondscoach Marokko: "Ook voor mij was WK nieuw, maar ik zou het opnieuw zo doen"

"Achteraf gezien had ik misschien anders moeten besluiten", zei Regragui. "Voor mij is het WK ook nieuw. Maar ik heb geen spijt. Ik zou het de volgende keer ook zo doen."

Na overleg met zijn medische staf besloot Regragui het drietal woensdag toch op te stellen. Aguerd haakte al in de warming-up af, Saïss moest zich na 21 minuten laten vervangen en Mazraoui bleef na rust achter in de kleedkamer.

Ook Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd vielen uit tijdens het duel met de Fransen. "We moeten even kijken wat dat voor het duel met Kroatië betekent. Iedereen wil graag om de derde plaats spelen. Maar ik ga geen risico met spelers nemen", zei Regragui.

Bij aanvoerder Romain Saïss was dat in de laatste wedstrijd tegen Frankrijk veel minder dan 60 procent. Hij moest noodgedwongen vroeg gewisseld worden en is er tegen Kroatië helemaal niet bij.

De Leeuwen van de Atlas hebben tijdens het toernooi in Qatar hun naam alle eer aangedaan. Want gevochten hebben ze elke wedstrijd opnieuw. Dat ze zo diep gingen tegen onder meer België, Spanje, Portugal en Frankrijk liet wel littekens na.

"We hadden een penalty verdiend"

Behalve de onbeschikbare spelers voor zaterdag was de klacht van de Marokkaanse federatie over het optreden van scheidsrechter César Romas tegen Frankrijk het gespreksonderwerp tijdens de persconferentie.

Een klacht die volkomen logisch is volgens de Marokkaanse bondscoach. "Ik denk dat we zijn benadeeld. Ik weet ook wel dat we door dat protest nu niet de finale gaan spelen. Maar het is wel goed om soms iets van je te laten horen."

Volgens Regragui en de Marokkaanse bond had de Mexicaanse scheidsrechter tijdens de halve finale voor een strafschop moeten fluiten na een duel tussen de Franse verdediger Theo Hernández en aanvaller Sofiane Boufal.

"Maar dat deed hij niet. Hij gaf Boufal zelfs een gele kaart. Vervolgens werd er ook geen videoscheidsrechter ingeschakeld. Begrijp me goed, ik zeg niet dat we hadden gewonnen als we een strafschop hadden gekregen. Maar we hadden wel een penalty verdiend." (zie video)