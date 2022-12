Kroatië houdt revelatie Marokko van historisch WK-brons dankzij heerlijke treffers

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Niet Marokko, maar wel Kroatië is derde op het WK. Het wint met 2-1 na vooral een spectaculaire eerste helft. Nog 1 wedstrijd te gaan en dan zit het WK erop. . Einde Niet Marokko, maar wel Kroatië is derde op het WK. Het wint met 2-1 na vooral een spectaculaire eerste helft. Nog 1 wedstrijd te gaan en dan zit het WK erop.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. En-Nesyri knikt over. De laatste kans van de wedstrijd wordt door En-Nesyri nog over het doel gekopt. Perisic gaat mee in duel, maar had geen verhaal. Bijna stond het nog 2-2. . En-Nesyri knikt over De laatste kans van de wedstrijd wordt door En-Nesyri nog over het doel gekopt. Perisic gaat mee in duel, maar had geen verhaal. Bijna stond het nog 2-2.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. En-Nesyri kopt laatste kans op gelijkmaker net over. En-Nesyri kopt laatste kans op gelijkmaker net over

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Doelpuntenmaker Orsic wordt nog naar de kant gehaald. Hij is wellicht de matchwinnaar vandaag. . Doelpuntenmaker Orsic wordt nog naar de kant gehaald. Hij is wellicht de matchwinnaar vandaag.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Vervanging bij Kroatië, Kristijan Jakic erin, Mislav Oršic eruit wissel substitution out Mislav Oršic substitution in Kristijan Jakic

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. De voorlaatste minuut van de kleine finale is bezig. Houdt Kroatië stand? . De voorlaatste minuut van de kleine finale is bezig. Houdt Kroatië stand?

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Een matige voorzet van Zaroury wordt geplukt door Livakovic. . Een matige voorzet van Zaroury wordt geplukt door Livakovic.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. In de toegevoegde tijd zetten de Marokkanen nog een keer alles op alles. De Kroaten trekken met z'n allen terug. . In de toegevoegde tijd zetten de Marokkanen nog een keer alles op alles. De Kroaten trekken met z'n allen terug.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. De VAR heeft naar de beelden gekeken en zegt gelukkig dat het geen strafschop is. . De VAR heeft naar de beelden gekeken en zegt gelukkig dat het geen strafschop is.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. De bal raakt duidelijk de nek van Petkovic en niet zijn arm. Dit kan onmogelijk een penalty zijn. . De bal raakt duidelijk de nek van Petkovic en niet zijn arm. Dit kan onmogelijk een penalty zijn.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. De Marokkanen hebben hands gezien in de zestien en claimen een strafschop. Er wordt opnieuw naar de Qatarese scheidsrechter gekeken. . De Marokkanen hebben hands gezien in de zestien en claimen een strafschop. Er wordt opnieuw naar de Qatarese scheidsrechter gekeken.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Vecht Marokko nog terug in de absolute slotfase?

clock 90' tweede helft, minuut 90. Het vet lijkt van de soep bij Ziyech want hij krijgt de bal niet over de eerste linie. . Het vet lijkt van de soep bij Ziyech want hij krijgt de bal niet over de eerste linie.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Marokko krijgt nog een vrije trap. Wat doet Ziyech ermee? . Marokko krijgt nog een vrije trap. Wat doet Ziyech ermee?

clock 87' tweede helft, minuut 87. Kovacic mikt naast. Kovacic legt de bal prachtig klaar voor zichzelf na een goede Kroatische tegenstoot. Hij heeft de hoek voor het uitkiezen, maar mikt flauw naast. . Kovacic mikt naast Kovacic legt de bal prachtig klaar voor zichzelf na een goede Kroatische tegenstoot. Hij heeft de hoek voor het uitkiezen, maar mikt flauw naast.

clock 85' tweede helft, minuut 85. De Marokkanen weten even met hun frustraties geen blijf. Amallah krijgt geel voor protest. . De Marokkanen weten even met hun frustraties geen blijf. Amallah krijgt geel voor protest.

clock 84' Gele kaart voor Selim Amallah van Marokko tijdens tweede helft, minuut 84 yellow card Selim Amallah Marokko

clock 84' tweede helft, minuut 84. De Kroaten in de tribunes rekenen zich al rijk. Ze zijn dichtbij brons, maar moeten nog altijd 8 minuten + toegevoegde tijd overleven. . De Kroaten in de tribunes rekenen zich al rijk. Ze zijn dichtbij brons, maar moeten nog altijd 8 minuten + toegevoegde tijd overleven.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Nog tien minuten heeft Marokko om alsnog verlengingen uit de brand te slepen. Regragui schreeuwt zijn jongens nog een keer naar voren. . Nog tien minuten heeft Marokko om alsnog verlengingen uit de brand te slepen. Regragui schreeuwt zijn jongens nog een keer naar voren.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Ondertussen voetballen we weer. Het zijn de Kroaten die op zoek gaan naar de 3-1. . Ondertussen voetballen we weer. Het zijn de Kroaten die op zoek gaan naar de 3-1.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Geen strafschop voor Kroatië: "Dit is altijd penalty, altijd". Geen strafschop voor Kroatië: "Dit is altijd penalty, altijd"

clock 77' tweede helft, minuut 77. Dit krijg je als je een ref zet die dit niveau niet aankan. Filip Joos. Dit krijg je als je een ref zet die dit niveau niet aankan. Filip Joos

clock 77' tweede helft, minuut 77. Onwaarschijnlijk! Dit is altijd penalty. Filip Joos. Onwaarschijnlijk! Dit is altijd penalty. Filip Joos

clock 76' tweede helft, minuut 76. Geen penalty voor Kroatië! Het is niet te geloven, maar Kroatië krijgt geen strafschop voor de fout van Amrabat. . Geen penalty voor Kroatië! Het is niet te geloven, maar Kroatië krijgt geen strafschop voor de fout van Amrabat.

clock 76' Livakovic goed plat. En-Nesyri krijgt in het geharrewar een niet te missen kans, Livakovic redt uitstekend met zijn benen. . tweede helft, minuut 76. crucial save Livakovic goed plat En-Nesyri krijgt in het geharrewar een niet te missen kans, Livakovic redt uitstekend met zijn benen.

clock 76' tweede helft, minuut 76. In de herhaling is duidelijk te zien dat Amrabat Gvardiol aantikt. De bal gaat (voorlopig) niet op de stip. . In de herhaling is duidelijk te zien dat Amrabat Gvardiol aantikt. De bal gaat (voorlopig) niet op de stip.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Ook bondscoach Dalic begrijpt er niets van. Gaan ze bij de VAR nog naar de beelden kijken? . Ook bondscoach Dalic begrijpt er niets van. Gaan ze bij de VAR nog naar de beelden kijken?

clock 75' tweede helft, minuut 75. De hele Kroatische bank veert recht na een mogelijke fout van Amrabat op de doorgebroken Gvardiol in de zestien. De Qatarese scheidsrechter wuift het protest weg. . De hele Kroatische bank veert recht na een mogelijke fout van Amrabat op de doorgebroken Gvardiol in de zestien. De Qatarese scheidsrechter wuift het protest weg.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Schotje Vlasic. Amrabat geeft de bal zomaar cadeau aan Vlasic. Die profiteert niet en mikt een paar meter over. . Schotje Vlasic Amrabat geeft de bal zomaar cadeau aan Vlasic. Die profiteert niet en mikt een paar meter over.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vlasic probeert het van ver, een paar meter over. Vlasic probeert het van ver, een paar meter over

clock 69' tweede helft, minuut 69. Het wonder is geschied. Abdulrahman heeft zijn kaarten toch mee en geeft geel aan Ounahi voor protest na een fout op Modric. . Het wonder is geschied. Abdulrahman heeft zijn kaarten toch mee en geeft geel aan Ounahi voor protest na een fout op Modric.

clock 69' Gele kaart voor Azzedine Ounahi van Marokko tijdens tweede helft, minuut 69 yellow card Azzedine Ounahi Marokko

clock 69' tweede helft, minuut 69. De Marokkanen zijn heel diep geweest op dit WK, dat merk je aan alles. Filip Joos. De Marokkanen zijn heel diep geweest op dit WK, dat merk je aan alles. Filip Joos

clock 68' tweede helft, minuut 68. Ook Amallah komt nog in actie in deze wedstrijd, hij komt de geblesseerde El Yamiq vervangen. De verdediger tast naar zijn lies. . Ook Amallah komt nog in actie in deze wedstrijd, hij komt de geblesseerde El Yamiq vervangen. De verdediger tast naar zijn lies.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Marokko, Selim Amallah erin, Jawad El Yamiq eruit wissel substitution out Jawad El Yamiq substitution in Selim Amallah

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Kroatië, Mario Pašalic erin, Lovro Majer eruit wissel substitution out Lovro Majer substitution in Mario Pašalic

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Kroatië, Bruno Petkovic erin, Marko Livaja eruit wissel substitution out Marko Livaja substitution in Bruno Petkovic

clock 65' tweede helft, minuut 65. Er wordt langs beide kanten veel gewisseld nu. Livaja en Majer worden vervangen door Pasalic en Petkovic. . Er wordt langs beide kanten veel gewisseld nu. Livaja en Majer worden vervangen door Pasalic en Petkovic.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Dari en Boufal verlaten moegestreden het veld, Benoun en Zaroury (ex-Charleroi) krijgen nog een halfuurtje van Regragui. . Dari en Boufal verlaten moegestreden het veld, Benoun en Zaroury (ex-Charleroi) krijgen nog een halfuurtje van Regragui.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Marokko, Anass Zaroury erin, Sofiane Boufal eruit wissel substitution out Sofiane Boufal substitution in Anass Zaroury

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Marokko, Badr Benoun erin, Achraf Dari eruit wissel substitution out Achraf Dari substitution in Badr Benoun

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vlasic dweilt meteen de rechterkant af, maar zijn goede actie levert geen hoekschop op. Amrabat verdedigt uitstekend. . Vlasic dweilt meteen de rechterkant af, maar zijn goede actie levert geen hoekschop op. Amrabat verdedigt uitstekend.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Kroatië, Nikola Vlašic erin, Andrej Kramaric eruit wissel substitution out Andrej Kramaric substitution in Nikola Vlašic

clock 61' tweede helft, minuut 61. Kramaric verlaat het veld in tranen, Vlasic maakt zich klaar om in te vallen. . Kramaric verlaat het veld in tranen, Vlasic maakt zich klaar om in te vallen.

clock 60' Kramaric geveld. De Kroaten zijn woest op de ref, want Kramaric ligt al een tijdje tegen de grond met een mogelijke blessure en het spel werd maar niet stil gelegd. De Kroatische verzorgers sprinten naar hun spits. . tweede helft, minuut 60. injury Kramaric geveld De Kroaten zijn woest op de ref, want Kramaric ligt al een tijdje tegen de grond met een mogelijke blessure en het spel werd maar niet stil gelegd. De Kroatische verzorgers sprinten naar hun spits.

clock 58' tweede helft, minuut 58. El Khannouss mag na 55 minuten naar de kant.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Einde WK El Khannous. Het WK van El Khannouss zit erop. Hij heeft 55 minuten mogen meevoetballen en krijgt een knuffel van bondscoach Regragui. . Einde WK El Khannous Het WK van El Khannouss zit erop. Hij heeft 55 minuten mogen meevoetballen en krijgt een knuffel van bondscoach Regragui.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Marokko, Azzedine Ounahi erin, Bilal El Khannous eruit wissel substitution out Bilal El Khannous substitution in Azzedine Ounahi

clock 55' tweede helft, minuut 55. Orsic voetbalt met veel vertrouwen, maar een nieuwe optimistische poging gaat huizenhoog over. . Orsic voetbalt met veel vertrouwen, maar een nieuwe optimistische poging gaat huizenhoog over.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Paniek achterin bij de Marokkanen, maar de Kroaten profiteren niet van de slechte terugspeelbal van Boufal. Modric mag wel een nieuwe corner gaan trappen. . Paniek achterin bij de Marokkanen, maar de Kroaten profiteren niet van de slechte terugspeelbal van Boufal. Modric mag wel een nieuwe corner gaan trappen.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Hakimi wordt op volle snelheid aangetikt en gaat tegen de grond. Het wordt lachwekkend, want opnieuw houdt de Qatarese ref de gele kaart op zak. . Hakimi wordt op volle snelheid aangetikt en gaat tegen de grond. Het wordt lachwekkend, want opnieuw houdt de Qatarese ref de gele kaart op zak.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Een blinde, strakke voorzet van Majer wordt door Livaja slecht geraakt voor doel. De Kroaten zijn baas in de tweede helft. . Een blinde, strakke voorzet van Majer wordt door Livaja slecht geraakt voor doel. De Kroaten zijn baas in de tweede helft.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Orsic knalt in het zijnet. Orsic knalt in het zijnet

clock 47' tweede helft, minuut 47. Orsic heeft een tweede wereldgoal in gedachten, maar zijn schot wijkt af deze keer. Corner voor Kroatië. . Orsic heeft een tweede wereldgoal in gedachten, maar zijn schot wijkt af deze keer. Corner voor Kroatië.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Een duidelijke fout van Ziyech wordt niet bestraft met een gele kaart. Het is toch opvallend hoe de scheidsrechters de kaarten op zak houden dit toernooi. . Een duidelijke fout van Ziyech wordt niet bestraft met een gele kaart. Het is toch opvallend hoe de scheidsrechters de kaarten op zak houden dit toernooi.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:03 tweede helft, 17 uur 03. Tweede helft. De Marokkanen hebben de tweede helft op gang getrapt. Kunnen ze nog een vuist maken? . Tweede helft De Marokkanen hebben de tweede helft op gang getrapt. Kunnen ze nog een vuist maken?

clock 17:03 rust, 17 uur 03. Vervanging bij Marokko, Ilias Chair erin, Abdelhamid Sabiri eruit wissel substitution out Abdelhamid Sabiri substitution in Ilias Chair

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. De twee minuten toegevoegde tijd zitten erop. Kroatië gaat voorlopig met WK-brons aan de haal, maar Marokko is zeker nog niet uitgespeeld. . Rust De twee minuten toegevoegde tijd zitten erop. Kroatië gaat voorlopig met WK-brons aan de haal, maar Marokko is zeker nog niet uitgespeeld.

clock 45' eerste helft, minuut 45. De Kroaten zijn niet van plan om de Marokko een tweede keer in de wedstrijd te laten komen. Perisic pakt uit met een schitterend nummertje, maar Livaja breit er geen vervolg aan voorin. . De Kroaten zijn niet van plan om de Marokko een tweede keer in de wedstrijd te laten komen. Perisic pakt uit met een schitterend nummertje, maar Livaja breit er geen vervolg aan voorin.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Orsic plaatst de bal heerlijk over Bounou binnen. Orsic plaatst de bal heerlijk over Bounou binnen

clock 42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Mislav Oršic van Kroatië. 2, 1. goal Kroatië Marokko einde 2 1

clock 42' eerste helft, minuut 42. Knappe goal Orsic. Balverlies van El Khannous ligt aan de basis van de 2-1. Livaja pikt op en bedient Orsic aan de zijkant. Bounou kan niet meer bij de plaatsbal van de linksvoor, die de bal via de paal ziet binnenvliegen. . Knappe goal Orsic Balverlies van El Khannous ligt aan de basis van de 2-1. Livaja pikt op en bedient Orsic aan de zijkant. Bounou kan niet meer bij de plaatsbal van de linksvoor, die de bal via de paal ziet binnenvliegen.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Hobbelbal Ziyech. Ziyech is heel gretig in de eerste helft. Hij houdt een paar Kroaten aan de praat en gaat daarna zijn kans vanop afstand. Livakovic moet niet in actie komen op de hobbelbal. . Hobbelbal Ziyech Ziyech is heel gretig in de eerste helft. Hij houdt een paar Kroaten aan de praat en gaat daarna zijn kans vanop afstand. Livakovic moet niet in actie komen op de hobbelbal.

clock 40' eerste helft, minuut 40. El Khannouss in actie.

clock 38' eerste helft, minuut 38. En-Nesyri kan koppen op een goede corner van Ziyech. Livakovic ziet hoe de bal voorlangs gaat. De Marokkanen domineren. . En-Nesyri kan koppen op een goede corner van Ziyech. Livakovic ziet hoe de bal voorlangs gaat. De Marokkanen domineren.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De bal van Ziyech is niet hoog genoeg, Gvardiol werkt weg. . De bal van Ziyech is niet hoog genoeg, Gvardiol werkt weg.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Tien minuten voor de rust krijgen de Marokkanen een vrije trap op een gevaarlijke plaats. Ziyech maakt zich klaar. . Tien minuten voor de rust krijgen de Marokkanen een vrije trap op een gevaarlijke plaats. Ziyech maakt zich klaar.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Een knappe één-twee tussen Boufal en El Khannouss levert net geen tweede Marokkaanse goal op. Ze claimen met z'n allen corner, maar de Qatarese scheidsrechter heeft het bij het rechte eind. . Een knappe één-twee tussen Boufal en El Khannouss levert net geen tweede Marokkaanse goal op. Ze claimen met z'n allen corner, maar de Qatarese scheidsrechter heeft het bij het rechte eind.

clock 32' eerste helft, minuut 32. En-Nesyri kan net niet bij de voorzet van Hakimi. En-Nesyri kan net niet bij de voorzet van Hakimi

clock 30' eerste helft, minuut 30. En-Nesyri net niet. Na een schitterende Marokkaanse combinatie haalt Hakimi de achterlijn. En-Nesyri kiest verkeerd positie en kan daardoor niet koppen op de kanonskogel van de rechtsachter van PSG. . En-Nesyri net niet Na een schitterende Marokkaanse combinatie haalt Hakimi de achterlijn. En-Nesyri kiest verkeerd positie en kan daardoor niet koppen op de kanonskogel van de rechtsachter van PSG.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Dubbele redding van Bounou. Dubbele redding van Bounou

clock 24' Bounou in twee tijden. De Marokkanen krijgen de bal niet weg. Modric pikt op op de rand van de zestien en gaat zijn kans met links. In twee tijden zit Bounou er goed bij. . eerste helft, minuut 24. crucial save Bounou in twee tijden De Marokkanen krijgen de bal niet weg. Modric pikt op op de rand van de zestien en gaat zijn kans met links. In twee tijden zit Bounou er goed bij.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Na het intense openingskwartier hebben de twee teams nu toch wat gas geminderd. . Na het intense openingskwartier hebben de twee teams nu toch wat gas geminderd.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Orsic in de handen van Bounou. Orsic in de handen van Bounou

clock 19' eerste helft, minuut 19. Kleine Kroatische kansen. Daar zijn de Kroaten nog een keer. Orsic komt naar binnen, maar zijn schot met rechts is niet goed genoeg. Meteen erna kan Kramaric koppen centraal voor doel, Bounou heeft geen moeite met de bal. . Kleine Kroatische kansen Daar zijn de Kroaten nog een keer. Orsic komt naar binnen, maar zijn schot met rechts is niet goed genoeg. Meteen erna kan Kramaric koppen centraal voor doel, Bounou heeft geen moeite met de bal.

clock 18' eerste helft, minuut 18. El Khannouss heeft weinig last van podiumvrees. Op het middenveld vindt hij na een knap nummertje uitstekend de vrije man. . El Khannouss heeft weinig last van podiumvrees. Op het middenveld vindt hij na een knap nummertje uitstekend de vrije man.

clock 17' eerste helft, minuut 17. WK voetbal 2022 BEKIJK: Marokkaanse doelman Bono "passt" de bal bijna in eigen doel

clock 16' eerste helft, minuut 16. Het is voorlopig een wedstrijd aan 100 km/u. Filip Joos. Het is voorlopig een wedstrijd aan 100 km/u. Filip Joos

clock 16' eerste helft, minuut 16. Livaja gaat veel te opzichtig op zoek naar een strafschop. Een pass naar de vrijstaande Perisic was een betere keuze geweest. . Livaja gaat veel te opzichtig op zoek naar een strafschop. Een pass naar de vrijstaande Perisic was een betere keuze geweest.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Dari moet alles uit de kast halen om een goede voorzet weg te werken. De doelpuntenmaker doet het uitstekend. . Dari moet alles uit de kast halen om een goede voorzet weg te werken. De doelpuntenmaker doet het uitstekend.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Een schotje van Stanisic gaat hoog over het doel van Bounou, die niet in actie moet komen. . Een schotje van Stanisic gaat hoog over het doel van Bounou, die niet in actie moet komen.

clock 13' eerste helft, minuut 13. De Marokkanen eisen nu de bal op na de twee vroege doelpunten. . De Marokkanen eisen nu de bal op na de twee vroege doelpunten.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Onmiddellijk de gelijkmaker! Dari kan scoren. Onmiddellijk de gelijkmaker! Dari kan scoren

clock 9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Achraf Dari van Marokko. 1, 1. goal Kroatië Marokko einde 1 1

clock 9' eerste helft, minuut 9. Meteen 1-1. Ook aan de overkant levert de eerste vrije trap meteen een doelpunt op. Dari kopt de 1-1 van dichtbij binnen. . Meteen 1-1 Ook aan de overkant levert de eerste vrije trap meteen een doelpunt op. Dari kopt de 1-1 van dichtbij binnen.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Gvardiol buffelt meteen na de 1-0 El Khannouss omver. Hij mag van geluk spreken dat hij daar geen geel voor krijgt. . Gvardiol buffelt meteen na de 1-0 El Khannouss omver. Hij mag van geluk spreken dat hij daar geen geel voor krijgt.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Dit helpt om die dribbel van Messi te vergeten. Filip Joos. Dit helpt om die dribbel van Messi te vergeten. Filip Joos

clock 7' eerste helft, minuut 7. Prachtig doelpunt van Kroatië: Gvardiol kopt assist van Perisic binnen. Prachtig doelpunt van Kroatië: Gvardiol kopt assist van Perisic binnen

clock 7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Joško Gvardiol van Kroatië. 1, 0. goal Kroatië Marokko einde 1 0

clock 7' eerste helft, minuut 7. 1-0 Kroatië! Een vrije trap van Majer wordt door Perisic voor doel gekopt. Gvardiol let uitstekend op en zet met de 1-0 de kers op zijn uitstekende WK. . 1-0 Kroatië! Een vrije trap van Majer wordt door Perisic voor doel gekopt. Gvardiol let uitstekend op en zet met de 1-0 de kers op zijn uitstekende WK.

clock 5' eerste helft, minuut 5. De eerste vijf minuten zijn voor de Kroaten, die ook tegen Argentinië verrassend meer balbezit hadden. De Marokkanen kwamen nog niet in de buurt van Livakovic. . De eerste vijf minuten zijn voor de Kroaten, die ook tegen Argentinië verrassend meer balbezit hadden. De Marokkanen kwamen nog niet in de buurt van Livakovic.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Op de corner die volgt, acteert het Marokkaanse sluitstuk wel op niveau. Hij ranselt de bal met zijn vuist weg. . Op de corner die volgt, acteert het Marokkaanse sluitstuk wel op niveau. Hij ranselt de bal met zijn vuist weg.

clock 3' Wat doet Bounou?! Bounou maakt bijna de own goal van het toernooi. Hij blijft wat steken met zijn studs in het gras en trapt de bal daardoor bijna in eigen doel. . eerste helft, minuut 3. blunder Wat doet Bounou?! Bounou maakt bijna de own goal van het toernooi. Hij blijft wat steken met zijn studs in het gras en trapt de bal daardoor bijna in eigen doel.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Bounou scoort bijna een eigen doelpunt. Bounou scoort bijna een eigen doelpunt

clock 2' eerste helft, minuut 2. Ivan Perisic zal vandaag iets defensiever moeten denken dan hij gewoon is. Hij neemt inderdaad plaats op de linksachter, met voor hem Orsic. . Ivan Perisic zal vandaag iets defensiever moeten denken dan hij gewoon is. Hij neemt inderdaad plaats op de linksachter, met voor hem Orsic.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De troostfinale tussen Kroatië en Marokko is begonnen. Wie pakt het brons? . Aftrap De troostfinale tussen Kroatië en Marokko is begonnen. Wie pakt het brons?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. Als je als FIFA de troostfinale een belangrijke wedstrijd vindt, dan zet je daar toch een scheidsrechter met wat meer naam en faam? Filip Joos. Als je als FIFA de troostfinale een belangrijke wedstrijd vindt, dan zet je daar toch een scheidsrechter met wat meer naam en faam? Filip Joos

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. De wedstrijd tussen Kroatië en Marokko wordt geleid door de Qatarees Abdulrahman Al-Jassim. Het is na de VS-Wales nog maar zijn tweede wedstrijd. Dat is toch opvallend. . De wedstrijd tussen Kroatië en Marokko wordt geleid door de Qatarees Abdulrahman Al-Jassim. Het is na de VS-Wales nog maar zijn tweede wedstrijd. Dat is toch opvallend.

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. De volksliederen zijn gezongen en de handen zijn geschud. Het Khalifa International Stadion is klaar voor zijn 8e wedstrijd. . De volksliederen zijn gezongen en de handen zijn geschud. Het Khalifa International Stadion is klaar voor zijn 8e wedstrijd.

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. Ziyech warmt op, ook El Khannouss (links) is klaar.

clock 15:49 vooraf, 15 uur 49. Modric warmt op.

clock 15:44 vooraf, 15 uur 44. Last Dance voor Modric? Luka Modric heeft op zijn 37e weer een WK gespeeld om U tegen te zeggen. Is de wedstrijd tegen Marokko zijn laatste als international? Het is nog niet helemaal zeker dat hij ermee ophoudt... . Last Dance voor Modric? Luka Modric heeft op zijn 37e weer een WK gespeeld om U tegen te zeggen. Is de wedstrijd tegen Marokko zijn laatste als international? Het is nog niet helemaal zeker dat hij ermee ophoudt...

clock 15:36 vooraf, 15 uur 36. Vier jaar geleden was de bronzen medaille voor de Rode Duivels in Rusland. De laatste 10 winnaars van de WK-troosting: - 2018: BELGIË - 2014: Nederland - 2010: Duitsland - 2006: Duitsland - 2002: Turkije - 1998: Kroatië - 1994: Zweden - 1990: Italië - 1986: Frankrijk (won met 4-2 van België) - 1982: Polen . Vier jaar geleden was de bronzen medaille voor de Rode Duivels in Rusland. De laatste 10 winnaars van de WK-troosting:

- 2018: BELGIË - 2014: Nederland - 2010: Duitsland - 2006: Duitsland - 2002: Turkije - 1998: Kroatië - 1994: Zweden - 1990: Italië - 1986: Frankrijk (won met 4-2 van België) - 1982: Polen

clock 15:31 vooraf, 15 uur 31. Kleine finale, dat klinkt een beetje denigrerend, maar het is toch een grote match. Karl Vannieuwkerke. Kleine finale, dat klinkt een beetje denigrerend, maar het is toch een grote match. Karl Vannieuwkerke

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. Livestream loopt! U hoeft ook van de voorlaatste wedstrijd van het WK voetbal geen minuut te missen bij Sporza. Schakel nu in op één of kijk op deze pagina naar de wedstrijd om het brons. Filip Joos is commentator met dienst. . Livestream loopt! U hoeft ook van de voorlaatste wedstrijd van het WK voetbal geen minuut te missen bij Sporza. Schakel nu in op één of kijk op deze pagina naar de wedstrijd om het brons. Filip Joos is commentator met dienst.

clock 15:12 Perisic alleen recordhouder? Ivan Perisic kan zich vanavond nog wat meer in de Kroatische geschiedenisboeken trappen. Als hij tegen Marokko de weg naar het doel vindt is de ex-speler van Roeselare en Club Brugge alleen recordhouder met 7 WK-doelpunten. Voorlopig deelt hij de eerste plaats met legende Davor Suker, die in 1998 6 keer scoorde op 1 WK. . vooraf, 15 uur 12. statistics Perisic alleen recordhouder? Ivan Perisic kan zich vanavond nog wat meer in de Kroatische geschiedenisboeken trappen.

Als hij tegen Marokko de weg naar het doel vindt is de ex-speler van Roeselare en Club Brugge alleen recordhouder met 7 WK-doelpunten. Voorlopig deelt hij de eerste plaats met legende Davor Suker, die in 1998 6 keer scoorde op 1 WK.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. Eerste minuten voor El Khannouss. Bilal El Khannouss speelde tot dusver geen minuut op het WK in Qatar. Vanavond krijgt hij van bondscoach Walid Regragui een basisplaats in de wedstrijd voor de derde plaats. De 18-jarige speler van Racing Genk vormt samen met Amrabat en Sabiri, nog een nieuwe naam, het driemansmiddenveld. Achterin is aanvoerder Saïss er niet meer bij. Hij is al sinds de kwartfinales niet meer fit, maar probeerde het toch nog tegen Frankrijk. . Eerste minuten voor El Khannouss Bilal El Khannouss speelde tot dusver geen minuut op het WK in Qatar. Vanavond krijgt hij van bondscoach Walid Regragui een basisplaats in de wedstrijd voor de derde plaats.

De 18-jarige speler van Racing Genk vormt samen met Amrabat en Sabiri, nog een nieuwe naam, het driemansmiddenveld.

Achterin is aanvoerder Saïss er niet meer bij. Hij is al sinds de kwartfinales niet meer fit, maar probeerde het toch nog tegen Frankrijk.

clock 14:41 vooraf, 14 uur 41. Nieuwe defensie bij de Kroaten. In vergelijking met de wedstrijd tegen Argentinië sleutelt Zlatko Dalic vooral in de verdediging aan zijn team. Voor Juranovic, Lovren, Sosa, Brozovic en Pasalic is er nu een plaatsje op de bank, zij worden vervangen door Stanicic, Sutalo, Majer, Orsic en Livaja. Dat wil dus zeggen dat enkel Gvardiol, die door Messi tureluurs werd gespeeld bij de 3-0, is blijven staan achterin. Perisic is gelegenheidslinksachter. . Nieuwe defensie bij de Kroaten In vergelijking met de wedstrijd tegen Argentinië sleutelt Zlatko Dalic vooral in de verdediging aan zijn team. Voor Juranovic, Lovren, Sosa, Brozovic en Pasalic is er nu een plaatsje op de bank, zij worden vervangen door Stanicic, Sutalo, Majer, Orsic en Livaja.

Dat wil dus zeggen dat enkel Gvardiol, die door Messi tureluurs werd gespeeld bij de 3-0, is blijven staan achterin. Perisic is gelegenheidslinksachter.

clock 14:38 De basiself van de Kroaten:. vooraf, 14 uur 38. De basiself van de Kroaten:

clock 14:31 vooraf, 14 uur 31. Tweede bronzen medaille voor Kroatië? Kroatië speelt straks voor de tweede keer de kleine finale van het WK. Ook in 1998 moest het de weide in voor de bronzen plak. Tegen Nederland werd het toen 2-1. . Tweede bronzen medaille voor Kroatië? Kroatië speelt straks voor de tweede keer de kleine finale van het WK. Ook in 1998 moest het de weide in voor de bronzen plak. Tegen Nederland werd het toen 2-1.

clock 17-12-2022 17-12-2022.

clock 16:53 vooraf, 16 uur 53. Marokko en Kroatië hebben nog zin in 'kleine' finale. Marokko en Kroatië hebben nog zin in 'kleine' finale

clock 15:37 vooraf, 15 uur 37. Kroatisch bondscoach Dalic: "We willen ons land trots maken". Op de traditionele persconferentie daags voor de kleine finale benadrukte de Kroatische bondscoach Dalic nog eens dat die wedstrijd wel degelijk belangrijk is: "We willen ons land trots maken met die medaille." De tegenstander voor het brons is Marokko. "Je kan het team een beetje vergelijken met dat van ons in 2018. We weten dat ze heel compact spelen. Het wordt dus zaak om geduldig te zijn en op te letten voor snelle tegenaanvallen", zo zei Dalic. Kroatië en Marokko sluiten hun WK samen af, nadat ze eerder ook al de openingswedstrijd tegen elkaar speelden. "Marokko heeft sinds die 0-0 veel vertrouwen getankt. Het wordt een heel andere match morgen." . Kroatisch bondscoach Dalic: "We willen ons land trots maken" Op de traditionele persconferentie daags voor de kleine finale benadrukte de Kroatische bondscoach Dalic nog eens dat die wedstrijd wel degelijk belangrijk is: "We willen ons land trots maken met die medaille." De tegenstander voor het brons is Marokko. "Je kan het team een beetje vergelijken met dat van ons in 2018. We weten dat ze heel compact spelen. Het wordt dus zaak om geduldig te zijn en op te letten voor snelle tegenaanvallen", zo zei Dalic. Kroatië en Marokko sluiten hun WK samen af, nadat ze eerder ook al de openingswedstrijd tegen elkaar speelden. "Marokko heeft sinds die 0-0 veel vertrouwen getankt. Het wordt een heel andere match morgen."



clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. Aanvoerder Saïss mist duel van Marokko om derde plaats. Romain Saïss mist zaterdag de wedstrijd van Marokko tegen Kroatië om de derde plaats. De aanvoerder viel geblesseerd uit tijdens de met 2-0 verloren halve finale tegen Frankrijk. "Hij gaat ons laatste duel op dit WK niet halen", zei bondscoach Walid Regragui vrijdag op een persconferentie. Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd vielen ook uit tijdens het duel met de Fransen. "Zij zijn ook geblesseerd", vertelde Regragui. "Iedereen wil graag om de derde plaats spelen, maar ik ga geen risico's nemen." . Aanvoerder Saïss mist duel van Marokko om derde plaats Romain Saïss mist zaterdag de wedstrijd van Marokko tegen Kroatië om de derde plaats. De aanvoerder viel geblesseerd uit tijdens de met 2-0 verloren halve finale tegen Frankrijk.



"Hij gaat ons laatste duel op dit WK niet halen", zei bondscoach Walid Regragui vrijdag op een persconferentie. Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd vielen ook uit tijdens het duel met de Fransen. "Zij zijn ook geblesseerd", vertelde Regragui. "Iedereen wil graag om de derde plaats spelen, maar ik ga geen risico's nemen."



clock 16-12-2022 16-12-2022.

clock 17:06 vooraf, 17 uur 06. WK voetbal 2022 Van complottheorieën tot nieuwe Beckham: wat je nog niet wist over de Kroatische helden

clock 17:04 vooraf, 17 uur 04. Kroatië heeft fantastisch werk geleverd, boven alle verwachtingen. De wedstrijd van zaterdag is geen kleine finale voor ons, het is een grote finale. Er is een groot verschil tussen derde of vierde worden. Zlatko Dalic, bondscoach Kroatië. Kroatië heeft fantastisch werk geleverd, boven alle verwachtingen. De wedstrijd van zaterdag is geen kleine finale voor ons, het is een grote finale. Er is een groot verschil tussen derde of vierde worden. Zlatko Dalic, bondscoach Kroatië

clock 17:02 vooraf, 17 uur 02. Beste WK ooit voor Afrika. Het WK in Qatar is een zeer succesvol WK voor het Afrikaanse continent gebleken. Marokko heeft als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales van een WK bereikt, 90 jaar na de oprichting ervan. Een mijlpaal die hoop moet geven voor volgende edities. Maar niet enkel Marokko heeft het goed gedaan. Elk Afrikaans land won namelijk minstens 1 wedstrijd. Ghana won van Zuid-Korea, Tunesië kon in extremis van wereldkampioen Frankrijk winnen, en Senegal won van Qatar en Ecuador. De ploeg van bondscoach Aliou Cissé stootte zelfs door tot de achtste finales, maar bleek een maat te klein voor het sterke Engeland. Desalniettemin mogen de supporters op en van het Afrikaanse continent tevreden terugblikken. Wie weet komt er zelfs nog een (bronze) bekroning bij als Marokko de troostfinale van Kroatië kan winnen. . Beste WK ooit voor Afrika Het WK in Qatar is een zeer succesvol WK voor het Afrikaanse continent gebleken. Marokko heeft als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales van een WK bereikt, 90 jaar na de oprichting ervan. Een mijlpaal die hoop moet geven voor volgende edities. Maar niet enkel Marokko heeft het goed gedaan. Elk Afrikaans land won namelijk minstens 1 wedstrijd. Ghana won van Zuid-Korea, Tunesië kon in extremis van wereldkampioen Frankrijk winnen, en Senegal won van Qatar en Ecuador. De ploeg van bondscoach Aliou Cissé stootte zelfs door tot de achtste finales, maar bleek een maat te klein voor het sterke Engeland. Desalniettemin mogen de supporters op en van het Afrikaanse continent tevreden terugblikken. Wie weet komt er zelfs nog een (bronze) bekroning bij als Marokko de troostfinale van Kroatië kan winnen.

clock 17:01 vooraf, 17 uur 01. WK voetbal 2022 Dribbelwonder, afwasser en jeugdtrauma's: wat u nog niet wist over de Marokkaanse helden

Vooraf

clock Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Joško Gvardiol, Ivan Perišic, Lovro Majer, Luka Modric, Andrej Kramaric, Mateo Kovacic, Mislav Oršic, Marko Livaja Opstelling Kroatië Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Joško Gvardiol, Ivan Perišic, Lovro Majer, Luka Modric, Andrej Kramaric, Mateo Kovacic, Mislav Oršic, Marko Livaja

clock Opstelling Marokko. Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahia Attiyat-Allah, Bilal El Khannous, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal Opstelling Marokko Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahia Attiyat-Allah, Bilal El Khannous, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal