Bob Peeters bijna rond met Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport: "In afrondende fase"

De geruchten over Peeters en Helmond deden al enkele dagen de geruchten. In Villa Sporza werd Peeters geconfronteerd met de berichten en bevestigde hij ze.

"We zijn in gesprek en in de afrondende fase, laat me het zo zeggen. Ik ging eigenlijk pas volgend seizoen weer iets doen, maar de voorzitter was vrij overtuigend."



Die voorzitter, Philippe van Esch, is voor Steven Defour geen onbekende, want Helmond is een zusterclub van KV Mechelen. "Het is iemand die wil dat het vooruitgaat", beaamde Defour.