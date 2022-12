Toby Alderweireld over Van Gaal als Belgisch bondscoach? "Speciaal man, maar waarom niet?"

"Het moet iemand zijn die niet meer per se elke dag op het veld wil staan", zegt Wesley Sonck. "Het is toch iets anders, een landenploeg trainen."

"Zinédine Zidane heeft 3 keer de Champions League gewonnen en is vrij. Hebben ze daar ook nog een miljoentje of 8 liggen bij de bond?"

"Maar wat is dat een serial winner ? Er is geen enkele coach die week na week, jaar na jaar wint", merkt Gert Verheyen op in Villa Sporza.

Rondje namen noemen met Alderweireld: "Clement? Ken ik totaal niet"

Sonck slaat meteen een bruggetje naar het interview dat Imke Courtois had met Toby Alderweireld. Ze wierp hem ook enkele potentiële namen als opvolgers voor Roberto Martinez voor, onder wie zijn ex-coach Mauricio Pochettino.

"Ik denk dat Pochettino eerder een coach is voor een club. Zijn kracht is om mensen 100% fit te maken. Met zijn filosofie van fitheid, tactiek en druk zetten weet ik niet of hij een trainer is voor een nationale ploeg."

Ook Louis van Gaal wordt genoemd, al is dat misschien eerder wat dagdromen. Alderweireld droomt graag mee.

"Hij is een heel speciale man en trainer. Iedereen die met hem gewerkt heeft, is vol lof over hem. Hij is een van de grootste trainers ter wereld, dus waarom niet?"



Thomas Tuchel noemt Alderweireld dan weer "tactisch heel sterk". Maar misschien ligt het antwoord wel in België, met Philippe Clement. "Ik ken hem persoonlijk totaal niet. Ik weet alleen dat hij het bij Club Brugge goed gedaan heeft en nu ook bij Monaco."

Alderweireld is overigens niet een van de spelers die geraadpleegd worden bij de aanstelling van de nieuwe bondscoach. "Wie ben ik ook om te zeggen welke bondscoach er (niet) moet komen", besluit de verdediger van Antwerp.