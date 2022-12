"Veelwinnaar, tactisch expert en internationaal ervaren": KBVB stelt 9 vereisten voor nieuwe bondscoach

De zoektocht naar de vervanger van Roberto Martinez is nu officieel begonnen. Zo stelde de KBVB vandaag een vacature open voor een nieuwe bondscoach en een nieuwe technisch directeur. "Een serial winner met ervaring in het managen van topspelers", klinkt het in de jobaanbieding. Lees alle criteria hieronder.

Voilà, solliciteren maar. Deze criteria stonden immers in het persbericht van de KBVB, dat vandaag officieel de vacature voor een nieuwe bondscoach open heeft gesteld. Een eerste wapenfeit van de nieuwe taskforce van de KBVB om het post-Roberto Martinez in te zetten. Kandidaturen worden verwacht voor 10 januari 2023, waarna het selectieproces door de taskforce wordt opgestart. "Ook na de vroege uitschakeling op het WK in Qatar blijft de KBVB erg ambitieus voor de toekomst. Alle elementen zijn aanwezig om in de toekomst succesvol te blijven. Aan de nieuwe bondscoach om ermee aan de slag te gaan en ons naar nieuwe successen te leiden", klinkt het in de mededeling "We hebben met de taskforce de voorbije dagen uitgebreid de tijd genomen om de sportieve situatie te evalueren", vertelt Bossaert. "We zitten unaniem op dezelfde lijn en blijven bijzonder ambitieus. We geloven sterk in deze generatie voetballers."



Voor de volledigheid, dit is de inhoud van de vacature: "De KBVB is op zoek naar een fulltime bondscoach die weet wat winnen is. De nieuwe bondscoach is resoluut ambitieus en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau, voetbaltactische kennis en inzichten alsook de juiste persoonlijke skills. Hij is een serial winner met ervaring in het managen van topspelers. Hij weet hoe in te zetten op het creëren van een hechte groep en hoe jonge spelers te integreren. De voetbalbond is op zoek naar een tactisch expert die zijn keuzes ondersteunt met data, technologie en objectieve parameters en gebruik maakt van de sportieve expertise en structuur van de KBVB."



Na de WK-uitschakeling tegen Kroatië kondigde Martinez zijn afscheid aan.

Technisch directeur

Naast bondscoach was Martinez ook technisch directeur. Daar wordt nu een duo aangesteld. Zijn voormalige assistent Jelle Schelstraete wordt Operational Director Football, voor de functie van Sports Director Elite Football gaat de KBVB nog op zoek naar een geschikte kandidaat.

