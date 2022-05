Bob Peeters mag/wil niet blijven bij de Nederlandse tweedeklasser Top Oss

Na zijn periode bij Westerlo viel Bob Peeters vrij snel in de armen van Top Oss, een club uit de 2e klasse van Nederland. Hij volgde er Klaas Wels op, maar uitgerekend hij werd vorige week aangesteld als nieuwe technisch directeur.

Na de 15e plaats in de competitie waren beide partijen tot de conclusie gekomen dat er geen goeie basis was om voort te doen met elkaar. "Er is onvoldoende synergie in de ideeën tussen onze nieuwe TD en Bob Peeters", laat de club weten.

"Bob onderschrijft dit en daarom is in onderling overleg beslist om de samenwerking niet te verlengen."