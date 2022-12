WK voor Clubs vindt in februari 2023 in Marokko plaats, vanaf 2025 32 deelnemende teams

De geplande uitbreiding van het toernooi, dat nu met 7 teams wordt gespeeld, wordt later dan voorzien voltrokken. De eerste editie met 32 clubs - evenveel ploegen als op dit WK in Qatar - is gepland in 2025.



Oorspronkelijk zou al in de zomer van 2021 een nieuw toernooi met 24 ploegen in China afgewerkt worden. Doordat het EK 2020 en de Copa America echter met een jaar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie ging dat toernooi de koelkast in.



Het WK voor Clubs heeft traditioneel in december plaats, maar door het WK in Qatar verschoof het naar het voorjaar van 2023. Dat wordt nu dus van 1 tot 11 februari in Marokko, dat het zo goed doet op dit WK.



De laatste WK-winnaar is Chelsea, Romelu Lukaku scoorde in de editie 2021, die wel pas in februari 2022 zijn ontknoping kreeg in de Verenigde Arabische Emiraten.

Infantino liet in zijn persconferentie ook een balonnetje op over een hervorming van de vriendschappelijke wedstrijden. Het concept 'World Series' zou in het leven worden geroepen om landen van verschillende contintenten vaker tegen elkaar te laten oefenen.